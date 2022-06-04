MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programında konuştu Açıklaması

04.06.2022 16:35
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'yi ve milleti güvenli bir geleceğe taşımaya, lider ülke yapmaya kararlı ve yeminli olduklarını belirterek "İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı ile ülkemizin geleceği aydınlıktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'yi ve milleti güvenli bir geleceğe taşımaya, lider ülke yapmaya kararlı ve yeminli olduklarını belirterek "İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı ile ülkemizin geleceği aydınlıktır." dedi.

Kalaycı, Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin diriliş ruhu ile dik duruşu olduğunu söyledi.

MHP teşkilatı olarak Türkiye sevdalısı olduklarını vurgulayan Kalaycı, "Biz, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan partiyiz. Ülkemizi ve milletimizi güvenli bir geleceğe taşımaya, Türkiye'yi lider ülke yapmaya kararlı ve yeminliyiz. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı ile ülkemizin geleceği aydınlıktır. Aşılamayacak sorunumuz, çözülemeyecek problemimiz yoktur." diye konuştu.

Kalaycı, siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerinde ne çıkarsa çıksın 2023'ün Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin ve Türkiye'nin zafer yılı olacağını belirtti.

Toplantıya, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MYK Üyeleri Güzide Çipan ve Özer Karakayacı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaraslan, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, çeşitli STK'ların temsilcileri, mahalle muhtarları ve partililer katıldı.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da 'Adım Adım 2023' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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