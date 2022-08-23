MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türkiye karınlarını ağrıtıyor" - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türkiye karınlarını ağrıtıyor"

23.08.2022 12:03
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türkiye karınlarını ağrıtıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum'da gerçekleştirilen anlatma ve aydınlatma toplantılarında birbirinden önemli mesajlar verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum'da gerçekleştirilen anlatma ve aydınlatma toplantılarında birbirinden önemli mesajlar verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, "İnsan için akciğer ne ise, ülkeler için de güvenlik odur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum'da gerçekleştirilen anlatma ve aydınlatma toplantılarında birbirinden önemli mesajlar verdi. Aydın, "Amerika 10 bin kilometre uzaklıktaki Afganistan'daki terör örgütüne bile müdahale ederken sorun yok, ama Türkiye'ye gelince Suriye'de ne işiniz var, ne işimiz var diye soruyorlar. Bunu gerek Amerika soruyor, gerekse içimizdeki birilerine sordurtuyor. Onlara demek lazım ki, sizin Afganistan'da ne işiniz var? Sizin Irak'ta ne işiniz vardı. Milyarlarca doları savunma için ne diye ayırıyorsunuz? Kendileri yapınca bir şey yok, Türkiye savunma sanayine yönelip yoğunlaştıkça karınları ağrıyor. İşte bunlar bu kadar iki yüzlü, bu kadar alçaklar" diye konuştu.

Bekle gör dönemi geride kaldı

Türkiye'de bekle ve gör döneminin artık sona erdiğini anlatan Aydın, "Bu saatten sonra biz Irak'ta da olacağız, Suriye'de de olacağız, Libya'da da olacağız. Ülkemizi tehdit eden ne varsa, kim varsa anında müdahale edecek ve gerekeni yapacağız. Kandili Gabarı başlarına nasıl yıktıysak, sınırlar ötesinde milli ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden ne varsa bertaraf edeceğiz. Biz yangın bize ulaşmadan, ateş bizi yakmadan gerekli tedbirleri alacağız. Alacağız ki, bu ülkede tarımdan, hayvancılıktan, sanayiden, ticaretten ve ekonomiden bahsedebilelim. Bugün Suriye'de ticaret mi var, kalkınma mı var, tarım mı var, hayvancılık mı var? Ne yani biz de öyle mi olalım? Biz de işgal altına mı alınalım? 15 Temmuz'da yapmaya çalıştıkları da bu değil miydi zaten? İşte bizim beka diye mücadelesini verdiğimiz hakikat budur. Bekamıza sahip çıkarsak var oluruz, geleceğimize sahip çıkarsak var oluruz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na Yüklendi

Kamil Aydın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme gezilerine de değindi. Erzurum'a da gelen Kılıçdaroğlu'nun hak ve hukuktan, helalleşmeden bahsettiğinin altını çizen Aydın, "Helalleşmeden bahseden adam, başörtüsüne saldıranlara ses çıkartmıyor. Mecliste PKK'lı kalmasın diyoruz, destek vermiyor. Polise tokat atılıyor, ses çıkartmıyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de kalkıp altılı masada PKK ile işbirliği yapıyor, darbe sevicilerle el sıkışıyor, ortak siyaset yapıyor. Bu mu helalleşmek, bu mu hak, bu mu hukuk?" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kamil Aydın, Erzurum, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: 'Türkiye karınlarını ağrıtıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türkiye karınlarını ağrıtıyor" - Son Dakika
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