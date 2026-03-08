MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı, Allah'ın da Türk isimli bir ordusu var" - Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı, Allah'ın da Türk isimli bir ordusu var"

08.03.2026 22:39  Güncelleme: 22:51
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Melikgazi'de düzenlenen iftar programında, Türkiye'nin gücünü ve milli birlik beraberliğin önemini vurguladı. Özdemir, 'Türklüğün ve İslam'ın yeryüzünde sinmemiş tek sancağı Türkiye Cumhuriyeti'dir' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı, Allah'ın da Türk isimli bir ordusu var" dedi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ve partililer katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de en çok hizmet eden belediye Melikgazi Belediyesi'dir. Dolayısıyla burada da Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin, il başkanlarının, ilçe başkanlarının ve meclis üyelerinin büyük katkıları var. Çünkü biz şu anda yaptığımız hizmetleri birlikte ve ele ele yapıyoruz. Türkiye'de en çok oku yapan, en çok kütüphane yapan, sağlık ocağı yapan, park yapan belediye Melikgazi Belediyesi. Türkiye'de en çok cami ve Kuran Kursu yapan belediye de yine Melikgazi Belediyesi. Bunların hepsi birlik ve beraberlik sayesinde oluyor. Biz meclisimizde Cumhur İttifakı olarak kararlarımızı oy birliğiyle geçiriyoruz" dedi.

"Türklüğün ve İslam'ın yeryüzünde sinmemiş tek sancağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise, "Feyz almamız gereken ana noktalardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşanan çatışma sahalarında yahut savaşlarda nerede ve kime destek olursa, kime destek verirse onun kazandığı hakikatidir. İşte bu hakikatten hareketle önümüzdeki dönemde bilhassa Ortadoğu ile alakalı yaşanacak olan gelişmelerde Türkiye'nin kuvvet ve kudretini hak ve hukuk çerçevesinde ortaya koyma ve mazlumların yanında yer alma iradesinin ne kadar değerli ve önemli olduğu gerçeği karşımızda bulunuyor. Madem birileri ayrışmayı planlıyor, o zaman biz daha fazla birleşeceğiz. Madem birileri parçalanmayı planlıyor, o zaman biz daha fazla bütünleşeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Aziz milletimizin milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeden Türkiye'yi kardeşçe mutlu yarınlara eriştirebilmek için iç cephemizi tahkim edip sağlamlaştırıp, daha güçlü bir şekilde ülkemizi ve milletimizi yarınlara taşıyacağız. Çünkü Türklüğün ve İslam'ın bugün yeryüzünde sinmemiş, yılmamış, çökmemiş, ayakta kalan tek nişanesi, tek sancağı, tek kalesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Allah'ın da Türk isimli bir ordusu var. İşte bu kapsamda üzerimize düşen sorumluluğun ne derece de ağır olduğunun ama bir o kadar da kutlu olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Küresel barış ve istikrarı tesis etmek için Türkiye'nin gücünü ortaya koyacağına inanıyoruz"

Küresel barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin gücünü ortaya koyacağına inandıklarını aktaran Özdemir, "Bakınız bir asır önce yine İslam'ı kuşatmış mütecaviz eylemler bu sefer doğrudan taarruzlarını, saldırılarını bize yönlendirmişti. Çanakkale'de iman dolu göğsümüzü siper ederek geçit vermediğimiz akınlar, bugün başka coğrafyalarda bizlerden aldıkları, parçaladıkları, böldükleri coğrafyalarda yeniden hayata geçirilmeye çalışılıyor. Yine bununla beraber Ortadoğu coğrafyasında bilhassa Lübnan gibi artık iş bünyesi giderek zayıflatılmış, devlet otoritesi çökertilmiş yapılarla alakalı da hassasiyetle yine liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Varsın Türklük ve İslam hasımları ne kadar kirli tezgahları varsa oyunları varsa oynasınlar. Dediğimiz gibi bizler bunun karşısında rabbimize sığınıyor, aziz milletimize dayanıyor. İnşallah küresel barış ve istikrarı tesis etmek için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü ortaya her haliyle koyacağımıza inanıyoruz. Buradaki temel dayanak noktamız sizlersiniz. Yani aziz milletimizdir. Aziz milletimizin milli birlik ve beraberliğidir. Bunun da hiç şüphesiz ki gelinen aşamada en değerli siyasi ve sosyolojik eşitliği Terörsüz Türkiye hadisesidir. Çünkü terörsüz Türkiye'yi, Türkiye'ye gerçekleştirdiğinde inşallah hem iç cephemizi tahkim etmekle kalmayacak hem de yakın coğrafyamızda bulunan kardeşlerimizle daha samimi bir şekilde kucaklaşma imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de, konuşmalarında birli ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından iftar programı sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, İsmail Özdemir, Politika, Türkiye, İftar, Son Dakika

