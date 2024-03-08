MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin doğru kararı vereceğini söyledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de doğru kararı vereceğini söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük'e geldi. İlk olarak Karabük Belediyesini ziyaret eden Durmaz, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı. Makam odasındaki görüşmede çalışmalar hakkında Vergili'den bilgi alan Durmaz, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nın açılış programına katıldı. Burada konuşma yapan Durmaz, MHP'nin gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden aldığını belirterek, " Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar durur. Türk vatanı, Türk milleti ne zaman dara düşse, zor durumda kalsa ülkücüler yükü omuzlamış, hayatları pahasına devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. Kimsenin bundan zerre kadar şüphesi olmamalıdır" dedi.
"Ne mutlu milliyetçi, ülkücü hareket, 55 yıldır Türk vatanının sigortası, taşıyıcı kolonu, ele geçirilemeyen son kalesi olmuştur" diyen Durmaz, "Hamdolsun 55 yıldır tuzakları bozuyoruz. Türkiye karşıtlarının defterlerini dürüyoruz. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakıyoruz. Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla siyaset yapıyor, 'vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız' demeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Partinin hedefinin Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çatısını örmek, gelecek nesillere huzurlu, istikrarlı, güvenli, gelişmiş, temel sorunlarını köklü çözümlerle buluşturmuş bir ülkeyi miras bırakmak olduğunu aktaran Durmaz, "Alın terinin emeğe dönüştüğü Karabük'te şanlı tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumluluğun bilinciyle çalışan teşkilatımız ve belediyemizin olması bizi ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Bu vesileyle İl Başkanımız Cenk Gediklioğlu ve yönetimini partimizin üretken belediyecilik anlayışını layıkıyla uygulayan Belediye Başkanımız Rafet Vergili ve çalışma arkadaşlarını, teşkilatımızın her bir üyesini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Durmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türk milleti 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan demokratik olgunluk içerisinde sandığa gitmiş ve iradesini ortaya koymuştur. Milletimiz verdiği kararla istikrardan taraf olmuş, Türkiye Yüzyılı'na 'evet' demiştir. Milli irade geleceğine, kaderine ve milli varlığına sahip çıkmıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde de milletimiz sağ duyusu ve ferasetiyle en doğru kararı verecek, kendisine 5 yıl daha hizmet edecekleri seçecektir."
Durmaz, programın ardından Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin doğru kararı vereceğini söyledi - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Hatipoğlu, Büyükerşen'in siyasetin seviyesini aşağı çekmeye çalıştığını belirterek, çukurun içinde olmayacağını ifade etti. Ayrıca, Büyükerşen'in kadınlarla ilgili sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu ve tüm kadınlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?