MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin doğru kararı vereceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin doğru kararı vereceğini söyledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin doğru kararı vereceğini söyledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük'te yaptığı açıklamada Türk milletinin 31 Mart seçimlerinde de doğru kararı vereceğini belirtti.

08.03.2024 16:37  Güncelleme: 16:43
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de doğru kararı vereceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük'e geldi. İlk olarak Karabük Belediyesini ziyaret eden Durmaz, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı. Makam odasındaki görüşmede çalışmalar hakkında Vergili'den bilgi alan Durmaz, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nın açılış programına katıldı. Burada konuşma yapan Durmaz, MHP'nin gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden aldığını belirterek, " Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar durur. Türk vatanı, Türk milleti ne zaman dara düşse, zor durumda kalsa ülkücüler yükü omuzlamış, hayatları pahasına devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. Kimsenin bundan zerre kadar şüphesi olmamalıdır" dedi.

"Ne mutlu milliyetçi, ülkücü hareket, 55 yıldır Türk vatanının sigortası, taşıyıcı kolonu, ele geçirilemeyen son kalesi olmuştur" diyen Durmaz, "Hamdolsun 55 yıldır tuzakları bozuyoruz. Türkiye karşıtlarının defterlerini dürüyoruz. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakıyoruz. Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla siyaset yapıyor, 'vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız' demeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Partinin hedefinin Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çatısını örmek, gelecek nesillere huzurlu, istikrarlı, güvenli, gelişmiş, temel sorunlarını köklü çözümlerle buluşturmuş bir ülkeyi miras bırakmak olduğunu aktaran Durmaz, "Alın terinin emeğe dönüştüğü Karabük'te şanlı tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumluluğun bilinciyle çalışan teşkilatımız ve belediyemizin olması bizi ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Bu vesileyle İl Başkanımız Cenk Gediklioğlu ve yönetimini partimizin üretken belediyecilik anlayışını layıkıyla uygulayan Belediye Başkanımız Rafet Vergili ve çalışma arkadaşlarını, teşkilatımızın her bir üyesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Durmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk milleti 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan demokratik olgunluk içerisinde sandığa gitmiş ve iradesini ortaya koymuştur. Milletimiz verdiği kararla istikrardan taraf olmuş, Türkiye Yüzyılı'na 'evet' demiştir. Milli irade geleceğine, kaderine ve milli varlığına sahip çıkmıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde de milletimiz sağ duyusu ve ferasetiyle en doğru kararı verecek, kendisine 5 yıl daha hizmet edecekleri seçecektir."

Durmaz, programın ardından Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin doğru kararı vereceğini söyledi - Son Dakika

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