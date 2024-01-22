MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Mersin\'de yapılacak mitingin tarihini açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin ilk mitinginin 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacağını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne büyük badirelerden geçtiğini, milletin ciddi imtihanlarla sınandığını belirtti.

Semih Yalçın, ülkenin kuruluş yıllarından sonra yaşanan toplumsal çalkantılara, askeri darbelere, vesayet rejimi kurma çabalarına, Türkiye'yi Batı'nın uydusu konumunda tutma gayretlerine, azgın bölücü eylemlere rağmen devletin bağımsızlığını, milletin bütünlüğünü korumayı bildiğini ifade etti.

Aziz milletin şanlı geçmişinden, sahip olduğu binlerce yıllık tarihi birikimden, köklü bir yönetim ve insan anlayışından beslenen tecrübesini toplum hayatına yansıtarak devleti ayakta tuttuğunu belirten Yalçın, "Türk milleti, mevcudiyetini hedef alan her türlü iç ve dış tehdidi, sarsılmaz bir azim ve aşınmaz bir dirençle savuşturmuştur. Milletimizin gösterdiği bu yüksek direnç ve varlık refleksi; daima ilham kaynağımız olmuş, yolumuzu aydınlatmıştır." ifadesini kullandı.

"Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini arttırmıştır"

Yalçın, ülke topraklarına yönelik kirli planların, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekalet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini arttırmıştır. Düşman pusuda, içerideki işbirlikçileri de fesat ve tezgah peşindedir. Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme, hem de Cumhuriyetimizi ayakta tutma azim ve kararlığı; Milli Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamaktadır. MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmektedir. Bugün bekasına yönelik bölücü tehdide karşı Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan, meşru askeri operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren, bu uğurda verdiğimiz şehitleri politika malzemesi yapmaya cüret eden siyasi partiler varken bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır."

Yalçın, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Birinci Meclis'te Misak-ı Milli'yi hayata geçirme kararı alındığını belirterek, Türkiye'de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Milli kararlarına sadakatin bir vecibe olduğunu vurguladı.

"Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin"

Misak-ı Milli'ye bağlılığın namus borcu olduğunu ifade eden Yalçın, "Bu gerçekten hareketle denilebilir ki Cumhur İttifakı'nı var eden siyasi ilkeler, Misak-ı Milli'nin günümüzdeki sürümüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Semih Yalçın, şunları kaydetti:

"Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından birisi de aynı anlayışa paralel olarak 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' şeklinde belirlenmiştir. MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde 'Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin' temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir."