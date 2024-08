MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, PKK ve siyasi acentesi için çemberin daraldığını söyledi

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "PKK ve siyasi acentesi için çember giderek daralıyor. Devlet hazinesinden hortumladığınız ve iğrenç kursaklarınıza geçirdiğiniz yüz milyonlarca haram lirayı pis boğazlarınıza tıkayacağız" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dünkü 'Siyasi Bölücülerin Hazineden Aldıkları Maaş ve Yardımlar' konulu açıklaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin, dünkü açıklamasına DEM Parti'den alçak ifadelerle yanıt geldiğini belirterek, "Açık açık söylemeye cesaret edemediğiniz ve temsilcisi olduğunuz PKK var ya, o da siz de kamilen itlafı gereken haşere sürülerisiniz. İddia ettiğiniz gibi sizler bu ülkenin sahipleri değil, hainlerisiniz. CHP'yi kendi pis kabında 'DEM'leyen sizler, temsil ettiğinizi iddia ettiğiniz halkı sömüren, evlatlarının hayatlarını söndüren alçak ve cani teröristlersiniz. Sizler demokrasi ve barış taraftarı değil, her ikisinin de azılı düşmanı katillersiniz. Kendi kardeşlerini, ebeveynlerini, komşularını, bebekleri kurşunlayan ve arkasından da demokrasi ve barış nutukları atan martavalcılar güruhusunuz. Elinize fırsat geçtiğinde topraklarımızı kimlere peşkeş çekeceğinizi iyi biliyoruz. Sizin elinize silah tutuşturan ağa babalarınızın; her birinizi nasıl köle, at uşağı ve LGBTİ'li yapacağını biz iyi biliyoruz. At uşağı tabiri bile size iltifat sayılır. Siz; Amerikan emperyalizminin kucağına oturmuş, eli kanlı it uşaklarısınız. Açıklamalarınızda sıraladığınız yavelere, sizin de milletin de inanmadığını herkes biliyor. Boşuna kırılası çenenizi yormayın. Boşuna ihanet ve ufunet kokan nefesinizi tüketmeyin. Türk milleti, sizin ne mal olduğunuzun farkında. Hassasiyetlerini ve şartlarını istismar ettiğiniz ve milletimizin etle tırnak gibi bir parçası olan Kürt kökenli kitleler, sizin ne olduğunuzu iyi biliyor. Siz onları temsil etmeye layık değilsiniz, bu hakka sahip de değilsiniz" dedi.

'HER KURUŞUN HESABINI ÖDEYECEKSİNİZ'

DEM Parti'nin, PKK ile bağını koparmadığı sürece Meclis'te ilelebet kalamayacağını aktaran Yalçın, "Türk milletine ve hükümranlık haklarına saygılı olmadığınız sürece, toplumda dışlanacaksınız. PKK ve siyasi acentesi için çember giderek daralıyor. Sizleri çıktığınız deliklere göndermekle kalmayacağız, pislik içindeki terör yuvalarınızı dağıtacak, pis pis kokan inlerinizi yok edeceğiz. Türk milletinin egemenlik haklarına yönelen saldırılarınızı sonsuza kadar bitireceğiz. Şüpheniz olmasın, Türkiye topraklarında ve sınırlarımızın güneyinde ABD'nin katkısıyla açtığınız sürüngen deliklerini birer birer kapatacağız. Devlet hazinesinden hortumladığınız ve iğrenç kursaklarınıza geçirdiğiniz yüz milyonlarca haram lirayı pis boğazlarınıza tıkayacağız. Vahşi cinayetleriniz yanınıza kar kalmayacak. Şehitlerimizin yüce ruhaniyeti sizi ezecek. Arakladığınız her kuruşun hesabını milletimize ve adalete hesap vererek ödeyeceksiniz. CHP'nin gölgesinde sergilediğiniz şımarıklıklara, Meclis'in mehabetine kara çalmanıza izin vermeyeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüzü bozamayacaksınız. Bin yıllık kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.