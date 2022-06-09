MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, 'Topal Osman Ağa' teklifi hakkında açıklama - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, 'Topal Osman Ağa' teklifi hakkında açıklama

09.06.2022 15:05
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, 'Topal Osman Ağa' teklifi hakkında açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Kanaatimizce, Topal Osman Ağa'nın itibarı manevi şahsiyeti önünde geri verilerek, kabrinde huzur içinde yatmasına vesile olunmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Kanaatimizce, Topal Osman Ağa'nın itibarı manevi şahsiyeti önünde geri verilerek, kabrinde huzur içinde yatmasına vesile olunmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP'nin 'Topal Osman Ağa'nın İtibarının İadesine Dair Kanun Teklifi' hakkında bir açıklama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile beraber MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın imzasını taşıyan üç maddelik teklifin gerekçesinde; 'Topal Osman Ağa'nın, hayatı boyunca büyük bir vatanseverlik örneği göstermek suretiyle Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine emsalsiz katkılar sunduğu hatırlatıldığını' belirten Yalçın, Topal Osman Ağa'nın en hayati hizmetlerinden birinin Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik birkaç ciddi suikastı engellemek olduğunu vurguladı.

Yalçın, "Topal Osman Ağa'nın Milletvekili Ali Şükrü Bey'in katledilmesinden sorumlu tutulduğu belirtilen teklifte, yaralı olarak ele geçirilmesine rağmen yargılanmadan öldürüldüğü de belirtilmiştir. Topal Osman Ağa'nın öldürüldükten sonra TBMM kararıyla teşhir edilen naaşı, önce Çankaya'ya sonra da kardeşlerinin isteği üzerine Giresun Kalesi'ne defnedilmiştir. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, Topal Osman Ağa için Giresun Kalesi'nde bir anıt mezar yapılması talimatını vermiştir. Topal Osman Ağa, halen bu anıtmezarda yatmaktadır" dedi.

"Topal Osman Ağa'nın itibarı geri verilmelidir"

Topal Osman Ağa ve yanındakilere şükrandan daha fazla şeyler borçlu olduklarını anlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Topal Osman Ağa gibi kahramanların verdikleri hizmetlerle anılmayı hak ettiklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Kanaatimizce; Topal Osman Ağa'nın itibarı manevi şahsiyeti önünde geri verilerek, kabrinde huzur içinde yatmasına vesile olunmalıdır. Topal Osman Ağa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki en hayati hizmetlerinden biri, Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik birkaç ciddi suikastı engellemesi olmuştur. O bakımdan, Topal Osman Ağa ve yanındaki serdengeçtilere minnet ve şükrandan daha fazla şeyler borçluyuz. Topal Osman Ağa gibi Milli Mücadele kahramanları; suç ve kusurlarından çok, verdikleri olağanüstü hizmet ve gösterdikleri şecaatle anılmayı hak etmektedir. Günümüzün kuşaklarına, Milli Mücadele kahramanlarına hak etikleri saygıyı göstermek ve itibarlarını iade etmek düşmektedir".

Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'in de Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran kahramanlar kadrosunun Meclis cephesindeki isimlerinden olduğunu hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, bu konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini belirtti.

Yalçın, MHP'nin teklifteki amacını şu cümlelerle açıkladı:

"Burada MHP'nin amacı, kişiler üzerinden bir tartışma oluşturmak ve Milli Mücadele kahramanlarının birini diğerine karşı üstün kılmak değil; bilakis hepsini bir bütün, tamamını ortak bir ruhun ayrılmaz parçaları olarak gören anlayışı perçinlemektir. MHP'nin savunduğu yüksek ideallere göre tarih, devamlı akan bir hayat nehridir; olayları ve insanları geleceğe doğru sürüklerken maziyle bugünü coğrafyada birleştirir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, 'Topal Osman Ağa' teklifi hakkında açıklama - Son Dakika

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