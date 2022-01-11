Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan'daki yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağının çok iyi araştırılmasının acil ve elzem olduğunu söyledi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM Karma Komisyonunda bekletilen veya Genel Kurula sevk edilen milletvekili dokunulmazlık dosyalarının bir an önce görüşülüp gereğinin yapılmasını, hukuk ve demokrasi namusunun müdafaası açısından zorunlu gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin 2023 yılına, bölücü terörün başını kaldıramayacak ölçüde yere sererek gireceğinden; bu belanın, badirenin tamamıyla sökülüp atılacağından en küçük kuşku duymadığını dile getiren Bahçeli, "MHP'yi, bilhassa Kürt düşmanı göstermeye gayret eden sicili lekeli şerefsizlere diyorum ki, bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet ve hürmet, sizin tahayyül ve tasavvur sınırlarınızın alamayacağı kadar derindir, köklüdür. Türk ile Kürt ezeli ve ebedi kardeştir, Türk milletinin mensuplarıdır. Bozguncular kalleştir, kahpedir." dedi.

Bahçeli, daha önce grup toplantısında açıkladığı terörle mücadele önerilerini yineledi.

"Şablon aynıdır, söylemler benzerdir"

Bahçeli, Kazakistan'da fitili tutuşturulan toplumsal olayların, şiddet dozajı yüksek iç kargaşanın yalnızca sıvılaştırılmış petrol gazı zamlarıyla, sosyoekonomik olumsuzluklarla tanım ve tavzihinin yapılmasının, basit ve kolaycı bir yaklaşım olacağını ifade etti.

Kazakistan'daki kanlı gösterilerin, mağdur kitlelerin hak arayışı, refah ve özgürlük talebi de olmadığını belirten Bahçeli, "Gelişmelerin seyrine baktığımızda, tarihten edindiğimiz tecrübeleri yorumlarımıza kattığımızda, zalim parmakların, çıkar hesabı yapan küresel emellerin devrede olduğunu söylemek tutarsız ve temelsiz bir iddia olmayacaktır." diye konuştu.

Türk Konseyinin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve Kazakistan'ın da bu teşkilatın asli üyesi olmasının pek çok çevreyi ürküttüğünü kaydeden Bahçeli, "Bize kalırsa, Kazakistan'daki yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağını çok iyi araştırmak acildir, elzemdir. Bu casus ve haşhaşi terör örgütünün hedef ülkelerde nasıl maşa gibi kullanıldığını en iyi bilen ve tanıyan ülke Türkiye'dir. Sorun sadece Kazakistan'ın sorunu değildir, 'ben Türküm' diyen herkesin ortak ve ertelenemez sorunudur." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Nasıl Karabağ'da Azerbaycan ile tek yürek olmuşsak, Kazakistan'la da Nur Sultan'da beraber olmamızın önünde herhangi mani bir hal yoktur. Kazakistan'da bugün yapılan, yarın Türkiye'de denenmek, Türkiye'de test edilmek istenecektir. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatının iradesi muhasım ve müdahaleci güçleri korkuya sevk etmektedir. Şablon aynıdır, söylemler benzerdir. Propaganda kaynakları, provokasyon mekanizmaları birbirine çok yakındır." ifadesini kullandı.

"Dün hedef Ecevit'ti bugün Erdoğan'dır"

Geçmişte şahit olduğu ve bugünle de ilişkilendirdiği bir olayı anlatmak istediğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 Temmuz 2002'de, 57. Koalisyon Hükümeti'ni oluşturan partilerin Genel Başkanları olarak, Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlarla ilgili Başbakanlık Konutu'nda bir toplantı yapmıştık. Tutanakları şahsımda mahfuz bu toplantıya, ekonomi bürokratları, ilgili bakanlar ve pek tabii Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş de katılmıştı. Bakanlık görevini DSP kontenjanından üstlenmiş bu kiralık batı komiseri, o günkü toplantıda defalarca siyasi belirsizlikten bahsetmiş, yeni bir siyasi senaryoya ihtiyaç olduğunu sürekli vurgulamıştı. Aynı şeyi dönemin Merkez Bankası Başkanı'yla, diğer ekonomi bürokratları da telaffuz etmiştir. Derviş, müteakiben merhum Ecevit'in koltuğundan inmesini sağlayacak, koalisyon hükümetini dağıtacak, kendisine verilen talimat listesinde ne var ne yoksa uygulanmasına refakat edecekti. Dün siyasi belirsizlikten bahseden tehlikeli zihniyetin çırakları, bugün erken seçim dayatmalarıyla aynısını tekrarlamaktadır. Gerçekten de Kemal Derviş'in yetiştirmeleri CHP'de köşe başlarını tutmuştur. 'Yeni siyasi senaryoya ihtiyaç var' diyenler çoğalmıştır. Dün hedef Bülent Ecevit'ti, bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. İsimler değişse de oyun hep aynı oyundur. Kurgu aynıdır, kumpas aynıdır, komplo aynıdır.

57. Hükümet gitti gitmesine ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi gitmeyecek, demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanı'mızı göndermeye gücü asla yetmeyecektir. Egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir. Millet ne diyorsa, neyi hükmediyorsa başımız kıldan incedir, ona uyarız, bunun dışında hükümeti ve devleti hedef alan sokak hareketlerine canımızla, kanımızla direnmesini çok iyi biliriz."

Bahçeli, demokrasi dışı arayışların terörden, sokak hareketlerinden, çeteleşmeden ve toplumsal huzursuzluktan aldığı destekle hız kazandığı bir döneme girilmesi halinde, emel sahiplerinin bu yükün altından kalkamayacaklarını, milletin soracağı acıklı hesaptan da kurtulamayacaklarını kaydetti.

"Türk Tabipleri Birliği bugün değilse ne zaman kapatılacak?"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği isimli, "tıbbın yüz karası meslek örgütünün, Türkiye'yi karalamaktan, saygın bilimsel çalışmaları kötülemekten başka hiçbir işe yaramadığını defalarca ispat ettiğini; adında Türk olsa da Türk düşmanlarının adeta çatısı, organı, beşiği olduğunu" söyledi.

Bahçeli, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun acil kullanım onayı verdiği ve şahsımın da seve seve kullandığı TURKOVAC aşısının Faz-1, Faz-2, Faz-3 çalışmalarının olmadığını iddia eden bu örgüt, tıpkı koronavirüsün Omicron varyantı gibidir. Ortada aşı değil, bir solüsyon olduğunu ileri süren Tabipler Birliği müfteriliğin en önde giden kuruluşudur." değerlendirmesini yaptı.

Ülkesine bu kadar yabancılaşan, bu denli şaşı bakan, böylesi bir meslek örgütünün halen faaliyetlerine devam etmesinin, kendileri için esef verici talihsiz bir durum olduğunu dile getiren Devlet Bahçeli, "Erciyes Üniversitesi'nin değerli Rektörü bu sahte ve sözde sağlık örgütünün yalanlarını boşa çıkarsa da henüz muhataplarında bir nedamet hali görülmüş, duyulmuş değildir. Yerli ve milli aşımızın itibar ve inandırıcılığını aşındırmaya heves edenler aslında Türkiye'yi hedef alan köksüzlerdir." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelenin başından itibaren "insan ve toplum sağlığını muhafaza çabalarını baltalamak için yarış halinde olan Türk Tabipleri Birliğinin virüs kadar tehlike saçtığını" savunan Bahçeli, "TURKOVAC'ın üç faz çalışması yapılmasına rağmen, bunu inkar etmek düpedüz yalancılıktır. Kime ve neye hizmet ettiği somut ve sahih gerçeklerle belli olan Türk Tabipleri Birliği bugün değilse ne zaman kapatılacak, Türk hekimleri bu bölücü ve husumet yapının tasallutundan ne zaman kurtarılacaktır?" diye sordu.

Bahçeli, vatandaşları, yerli ve milli aşıya sahip çıkmaya, tereddütsüz kullanmaya davet etti.

(Bitti)