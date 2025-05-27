MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır"

27.05.2025 19:53
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şeyin bir vakti vardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır"

O vakit Türkiye Yüzyılı'yla simgelenmekte, yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit hızla yaklaşmaktadır" dedi.

'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla Kızılcahamam'a gelen MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Bahçeli, dua ettikten sonra Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, şehitlik makamının önemini vurgulayarak, "Karanlıktan medet umanlar elbette tarihin harabelerinde unutulmuşluğa terk edilmişken şehitlerimiz aydınlık saçan ahlaki ve şerefli mücadeleleriyle yaşadıkları çağın ve zamanın üstüne çıkmışlardır. Alemde hiçbir hakikat gizli kalmayacağına göre aziz şehitlerimizin kutlu miras ve emanetleri de dünya durdukça dilden dile, nesilden nesile anlatılacak, aktarılacak, minnetle paylaşılacaktır. Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir. Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz günübirlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin taliplisi ve takipçisi olmadı" ifadelerini kullandı.

"Her dönemin değil davasının adamı oldular"

Şehitlerin, vatana, millete ve davaya bağlılıkları mukadder olduğunu dile getiren Bahçeli, "Fazilet, feragat, feraset ve fehametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü, ülke ve ilkelerine adamışlardı. Fildişi kulelerine değil kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmeye hiç itibar etmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Menfaat düşkünü değil, millet, muhabbet ve mukaddesat aşkıyla kavruldular. Dışta fakir içte zengin olmayı bildiler. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla, kanlarıyla yazdılar. Gelenin keyfi için geçmişe yüz çevirmediler. Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Zulmün boyunduruğuna girmediler, kalleş pusulara düşseler bile boyun eğmediler, çile ve zorluklar ardı sıra sökün etse de vazgeçmediler, nihayet alp ile erenliği ruhlarında cem ettiler" diye konuştu.

"Her şeyin bir vakti vardır, o vakit hızla yaklaşmaktadır"

Konuşmasında halk ozanı Yunus Emre'nin, "Olsun be aldırma, Yaradan yardır, Sanma ki zalimin ettiği kardır, Mazlumun ahı indirir şahı, Her şeyin bir vakti vardır" dizelerini anımsatan Bahçeli, "Toprağımızda izi olmayanların, tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin bugünlerde maske takıp Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i haksız ve hayasız şekilde suçlaması, bilinmelidir ki, evvelemirde şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılıyla simgelenmekte, yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır' - Son Dakika

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