MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yapıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye ittifak çağrısını yayımlamıştı Mesajda, "Sayın Genel Başkanımız İyi Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadeleri yer aldı.

İYİ PARTİ'DEN YANIT: BUYURSUN GELSİNLER

Söz konusu ifadelere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan ilk yanıt gelmişti. Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" demişti.

Konuyla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. CNN TÜRK'te açıklamalarda bulunan Yönter, Bahçeli'nin Ağustos 2019'da "Buluşma yerimiz zillet değil, millet" ifadesini hatırlattı. Yönter, "Kucaklaşmadan bahsetmişti. İYİ Parti Genel Başkanı'na 'eve dön' çağrısı yapmıştı. Çağrı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi, iyi niyetli. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, 'Çağırdık dönmediniz. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına'" dedi.

"KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇ"

"Ülke hayrına Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım" ifadelerini kullanan Yönter, "Komşu komşunun külüne muhtaç. Biz de komşuluk hukuku çok önemlidir. Ahlaki temeli vardır. Ülkenin hayrına geleceğimiz için. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin geleceği için zilletin bir yol olmadığını, çare olmadığını, çözüm olmadığını akıl vicdan sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama Genel Başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı günlük siyasi polemiklerin üzerinde geleceğin inşası için düşünülmüş bir çağrıdır" diye konuştu.