Putin artık yapayalnız! En güvendiği iki ülke de Rus lidere sırtını döndü

Burada kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Bahçeli'nin konvoyunun önünde, atlı cirit ekibi bir süre eşlik etti.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.