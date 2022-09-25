MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı

25.09.2022 16:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısı için geldiği Erzurum'da, ellerinde Türk ve MHP bayrağı bulunan atlı ciritçilerce karşılandı.

Atlı ciritçilerden detaylar

Ciritçilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracını karşılaması

Ciritçilerin konvoy önünde ilerlemesinden detaylar MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı

ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısı için geldiği Erzurum'da, ellerinde Türk ve MHP bayrağı bulunan atlı ciritçilerce karşılandı.

Erzurum Havalimanı'nda Bahçeli'yi, Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve diğer ilgililerce karşılandı.

Daha sonra Bahçeli, yaraç konvoyuyla geldiği kentin girişinde, atlı cirit sporcuları ellerindeki Türk ve MHP bayraklarıyla karşıladı.

Burada kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Bahçeli'nin konvoyunun önünde, atlı cirit ekibi bir süre eşlik etti.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Palandöken Kayak Merkezi bölgesindeki bir otele geçti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı - Son Dakika
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