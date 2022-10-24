MHP lideri Bahçeli'nin Manisa mitingi öncesinde AK Partili yöneticilerle ülkücüler arasında arbede çıktı - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'nin Manisa mitingi öncesinde AK Partili yöneticilerle ülkücüler arasında arbede çıktı

24.10.2022 15:33

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa'da gerçekleştirdiği miting öncesinde alana toplu halde girmek isteyen AK Partili vekil ve danışmanlarıyla Ülkü Ocakları'ndan bir grup arasında arbede yaşandı. MHP'li yöneticilerin araya girmesiyle yumruklaşmaların da yaşandığı arbede son buldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açık hava toplantısını gerçekleştireceği alana girmek isteyen AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan ve Semra Kaplan Kıvırcık ve danışmanları, alanda görev yapan Ülkü Ocakları üyeleri tarafından güvenlik kontrolü yapılmadan alana sokulmak istenmedi.

ARBEDE YAŞANDI

İddiaya göre alana alınmayan vekillerden Murat Baybatur'un danışmanı ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı arasında sözlü atışma başladı. AK Parti Milletvekilleri Tamer Akkal ile Mehmet Ali Özkan ile diğer milletvekilli danışmanlarının sözlü atışmaya dahil olmasıyla birlikte olay arbedeye dönüştü. Partili bir kişi tarafından çekilen video görüntüsünde yaşanan arbedede kimi zaman yumrukların konuştuğu da gözlendi.

VEKİLLER ARADA KALDI

Arbede sırasında AK Partili Murat Baybatur ile Semra Kaplan Kıvırcık'ın alana girdiği gözlenirken, olayda AK Partili diğer Milletvekilleri Tamer Akkal ile Mehmet Ali Özkan'ın arbedenin içinde kaldı. Sözcü'deki habere göre AK Partili vekiller ile Ülkü Ocakları arasında yaşanan gerginlik daha sonra MHP'li il ve ilçe yöneticilerinin araya girmesiyle son buldu. Olayın ardından alana giren AK Partili Milletvekilleri MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasını ön saflarda takip etti.

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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'nin Manisa mitingi öncesinde AK Partili yöneticilerle ülkücüler arasında arbede çıktı - Son Dakika
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