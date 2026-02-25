MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Şehit yakınlarına küfreden birinin hala partisinde milletvekili olduğunu unutan Müsavat Dervişoğlu'nun şehit edebiyatına sarılması bir istismar politikasıdır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Terörsüz Türkiye hedefinin ilk günden itibaren devletin yetkili organları tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ayarlarıyla ve devletin beka stratejisiyle uyumlu, tavizsiz bir hedef olduğunu vurgulayan Büyükataman, bu kapsamda terör örgütünün kendisini feshettiğini, Türkiye'den çekildiğini açıkladığını anımsattı.

Terörsüz Türkiye sürecinin sahada devletin tam kontrolünde olduğunun altını çizen Büyükataman, 27 Şubat İmralı çağrısının süreç içerisinde önemli bir gelişme olduğunu, bu çağrının KCK açısından da bağlayıcı olduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bunu ifade ettiğini aktardı.

Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyasetteki son günlerini kontrolsüzce Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye saldırarak geçirmekten başka bir şey üretemeyen Müsavat Dervişoğlu yine çuvallamıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve Terörsüz Türkiye raporu üzerinden partimizi hedef alan bu zat belli ki gelişmeleri anlama kapasitesinden son derece uzaktır. TBMM çatısı altında tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalarına fiilen başlamış, 6,5 ay süresince 20 toplantı yapmış, 137 kurum temsilcisi ve kişinin bilgi ve görüşüne başvurmuş, sonuç olarak 17 Şubat 2026'da hazırlığı yapılan raporunu tamamlamıştır."

Dervişoğlu'nun sefil iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Türk devleti hiçbir zaman terörle eşitlenmemiştir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi tartışılmazdır. Şehit yakınlarına küfreden birinin hala partisinde milletvekili olduğunu unutan Müsavat Dervişoğlu'nun şehit edebiyatına sarılması, bir istismar politikasıdır. Daha düne kadar 'Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirebiliriz, yerel yönetimlerde özerklik verebiliriz, Türk kimliğini tartışmaya açarız' diyenlerle kol kola yürüyen, ittifak kuran, hatta çok yakın zamanda tekrar ittifak kurabileceğinin sinyalini veren Müsavat Dervişoğlu'nun bugün TBMM'de yaptığı konuşma tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür."

"Türk milliyetçiliği, ikiyüzlülüğü, istismarı, fitneyi kökten reddeden bir anlayıştır"

Cumhur İttifakı ve MHP'nin milli iradenin gücüyle Terörsüz Türkiye hedefinde kararlı olduğuna vurgu yapan Büyükataman, bu süreçte hiçbir pazarlığın söz konusu olmadığının altını çizdi.

Türk milletinin, Bahçeli'ye güvendiğini, kardeşliğin etrafında kenetlendiğini ve Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında milli ve manevi değerlerden asla taviz verilmeyeceğini gördüğünü belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, İP'li Müsavat'a da itibar etmemiş, fason milliyetçilerin yalan siyasetini oyun dışında bırakmıştır. Oyun dışında ve ilgisiz kalmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Hadsiz Müsavat 'Milliyetçi Hareket Partisi' ismine dil uzatacak kadar utanmazlık sınırlarını aşmıştır. Müsavat Efendi, partimize isim arayacağına, kendi partisine omurga aramalıdır. Fakat İP'te bir omurga olması malumunuz üzere imkansızdır. Bu tavır, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı içten içe beslediği nefretin ve kıskançlığın gün yüzüne çıkması mıdır? Sorusunu akıllara getirmektedir."