MHP Genel Sekreteri, CHP Genel Başkanını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Sekreteri, CHP Genel Başkanını eleştirdi

MHP Genel Sekreteri, CHP Genel Başkanını eleştirdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öpmesine tepki gösterdi. Büyükataman, Özel'in terör örgütü sempatizanlarının elini öpmesinden rahatsız olduğunu belirterek, CHP liderinin MHP'yi ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını söyledi.

16.07.2024 18:01
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve kahraman özel hareket polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır" dedi.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, dünkü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anmaları kapsamında Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öptü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında Karadeniz'e, Bahçeli'nin elini öptüğü anda çekilen fotoğraf üzerinden tepki gösterdi. Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özgür Özel'in açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Büyükataman, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve kahraman özel hareket polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 'Devlet seri katil' diyenlere sahip çıkanlardan, 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyenlere kol kanat gerenlerden, 'Kimyasal silah kullandı' diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan, terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından; FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel hareket polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye yakışan bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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