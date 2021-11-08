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MHP heyeti Bayburt'ta - Son Dakika

MHP heyeti Bayburt'ta

08.11.2021 12:07
MHP heyeti Bayburt'ta

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayata geçirilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Bayburt'a gelen Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, beraberindeki heyetle bir dizi temaslarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayata geçirilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Bayburt'a gelen Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, beraberindeki heyetle bir dizi temaslarda bulundu.

Güne Bayburt Belediyesi ziyaretiyle başlayan heyete Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt'un tarihi, kültürü ve konumu hakkında kısaca bilgi verdi. Tarih ve kültür şehri Bayburt'un dokusuna uygun, MHP'nin felsefesine uygun, şehrin insanını kucaklayacak şekilde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Pekmezci, "Daha önce vadettiklerimizin büyük bir bölümünü tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de Bayburt'u arzu ettiğimiz konuma getireceğimize inancımız tamdır. Hizmetlerimiz, halkımız nezdinde takdirle karşılanıyor. Pandemi dönemindeki korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Türkiye genelinde yapılan anketlerde Bayburt Belediyesi olarak Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Yine bu yıl halkımızla yapılan anketlerde Türkiye dördüncüsü olduk. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak elimizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Milletvekili Bulut ise, "Şükürler olsun, Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanlarımızın Türkiye genelinde samimi bir hizmet anlayışları var. Hizmetlerini çok ciddi bir başarıyla devam ettiriyorlar. Her gittiğimiz bölgede olduğu gibi Bayburt'ta da bunu açıkça görüyoruz. Her siyasi organizasyonda bir takım eksiklikler olabilir ama genel itibariyle Milliyetçi Hareket Partili belediyeler, hem özlenen, dürüst, namuslu hizmet anlayışını hem de yolsuzluktan uzak, şaibeden uzak bir hizmet anlayışını yurt genelinde bütün örnekleriyle temsil ediyorlar. Bu da aslında önümüzdeki süreçle ilgili inşallah güzel müjdelerin habercisi olacak. Çünkü siyasi partileri büyüten dinamik, önemli ölçüde belediyelerin hizmet anlayışıyla vatandaşta sağladığı memnuniyettir. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin" diye konuştu.

Ardından, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya gelen heyet

basın tarihi ve cemiyet hakkında bilgi aldı. Milletvekili Bulut, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' program başlığı altında Türkiye'yi gezdiklerini söyleyen Milletvekili Bulut, Türkiye'de emperyalistlerin, küresel güçlerin işbirlikçilerinin her daim maskelerinin düştüğünü belirterek, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yaklaşımına sert ifadelerle yüklendi. Bulut, 'küresel ihanet şebekelerinin izdüşümleri' olarak nitelediği Türkkan için, "Türk milleti üzerine kurgu yapanlar gördüğünüz üzere bir haftadır, yeni bir rezaletle Türkiye gündemindeler. En sonunda da hepimizin gözleri önünde, bizi dehşete düşürecek şekilde kendisini Türk milliyetçisi olarak, ülkücü olarak tarif edenler, hiçbir zaman itibar etmediğimiz ve inanmadığımız bu söyleme sığınanlar, bundan iki gün önce arsız bir şekilde bir şehidimizin yakınına, bacısına, namusuna, şerefine pespaye bir şekilde hakaret ederek, bir kere daha maskesini düşürdü. Bunlar küresel dinamiklerin, emperyalist dinamiklerin demokrasi sosuna batırdıkları, demokrasi ve barış boyası ile boyadıkları, yeri gelince milliyetçilik boyası ile boyadıkları işbirlikçiler ve küresel ihanet şebekelerinin Türkiye'deki izdüşümleri" ifadelerini kullandı.

MHP heyeti daha sonra Bayburt İl Genel Meclisini, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği'ni, Bayburt Muhtarlar Derneği'ni, Bayburt Barosu'nu, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Kent merkezinde esnaf ile bir araya geldikten sonra yapımı devam eden yeni GES projesini yerinde inceleyen heyet aynı bölgede yer alan ve tarım yerleşkesi içerisinde bulunan Mahalli Turşu ve Yöresel Ürünler Fabrikası, yine tarım yerleşkesi içerindeki tamamlanan bölgenin en modern mezbahanesi, Katı Atık Bertaraf Tesisinde elektrik üretimi ve Veli Şaban Mahallesi'nde yapımı devam eden çok katkı kapalı otopark projesi hakkında bilgi alarak ziyaretlerini sonlandırıldı.

Milletvekili Bulut'a ziyaretlerde, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyeleri İdris Aydın, Musa Küçük, Volkan Dudu ve Mertcan Ağaç, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Ahmet Çalışkan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve MHP'li yöneticiler eşlik etti. - BAYBURT

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, Bayburt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP heyeti Bayburt'ta - Son Dakika


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