MHP heyetinden MTB'ye ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve MHP heyeti, Malatya Ticaret Borsası'nı (MTB) ziyaret etti.

MHP heyeti, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

MTB ziyaretine, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, MHP MYK üyesi Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş, MHP Battalgazi ilçe Başkanı İlhan İlhan, Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığına Turgay Şengönül MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve parti üyeleri katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kayısı ve ihracattan söz etti. Özcan, Malatya'mız Dünya Kuru kayısı Başkentidir. Malatya'mız Anadolu'nun parlayan yıldızı ve yükselen değeridir" ifadelerini kullandı.

Özcan, MTB olarak Malatya'nın tarım ürünlerinin ve hayvancılıktaki potansiyelini ülke ekonomisine katmak ve Malatya'mızda bölgenin yıldızı haline çevirmek için önemli mücadele veriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Malatya il Başkanımız Mesut Samanlı'ya MYK üyelerine bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Özcan, "Malatya'da yılda 400 veya 500 bin ton civarında yaş kayısı üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 90 ve 100 bin ton civarında kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 90 bin ton kuru kayısı yı Dünya'nın 115 ülkesine ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında ise ülke ekonomisine milyonlarca dolar gelir getirdik. Bu yılın ilk 10 ayında şuan kadar toplamda 72 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik 263 milyon dolarda gelir elde etmiş durumdayız. Hedefimiz 500 milyon dolar gelir elde etmektir. Bu konuda çok önemli bir noktaya geldik. Malatya'mız hem bir sanayi şehri olmak beraber hem de çok önemli tarım şehri son yıllarda tarım alanında çok önemli yatırımlar yapıldı ve karşılığını alıyoruz. Malatya'mız kuru kayısıyla beraber 70 bin ton şeker üretimi gerçekleştirdi. Geçen yıl 700 bin tona yakın pancar işlendi ilimizde" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, "Her fırsatta üreticinin, çiftçin ve köylünün yanında durduk ve sorun ve sıkıntılarını gidermek için çaba gösterdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden en yüksek sesle dile getirdik. Yapacağımız daha çok işlerimiz var. Bu birlik ve beraberliğimiz bozmadığınız müddetçe özellikle fitne unsurunu aramıza dahil etmediğimiz sürece biz kendi şehrimizde sancağımız daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu konuda bizlerle beraber hareket eden özellikle siyasi görüşü ne olursa olsun Malatya'mızın gelişmesi ve büyümesi için el ele gönül gülüne verip hareket etmiş tüm arkadaşlarımda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin sizlere selamını getirdim. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan açıklamaları bizlerin morallerini yükseltti" ifadelerini kullandı.

Pandeminin etkisinden söz eden Yıldırım, "Dünyada bir Pandemi var. Yanı sıra Türkiye'de bir kuraklık var. Küresel ısınmadan dolayı bir kuraklık olduğunu görüyoruz. Dünya'da salgın hastalık ve ekonomi alanında krize girdi. Türkiye olarak bizde etkilendik. Üretim aşağı indi Dünya genelinde sokağa çıkma yasağı vardı. Bizde uyguladık. Dolayısıyla iş yerleri konusunda sıkıntı oldu. Enerji ve gıdaya ulaşımda bir sıkıntı var" diye konuştu. - MALATYA