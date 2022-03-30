MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" - Son Dakika
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MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz"

30.03.2022 13:48

MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz"KIRŞEHİR Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçinin, belediye makam aracını haczettirmesi sonrası açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Arif...

MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz"

KIRŞEHİR Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçinin, belediye makam aracını haczettirmesi sonrası açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Arif Kılıç, CHP'li belediyeye seslenerek, "Boy boy borç listesi asıp ödeme yapıyoruz diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" diye sordu.

MHP İl Başkanı Kılıç, "Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, göreve geldiği günden beri 'borç ödüyoruz'a sığınarak belediye binasına boy boy borç listesi asıp ödüyoruz demişti. Bu kadar borç arasında bir işçinin 50-60 bin lira gibi parasını vermeden Kırşehir Belediyesinin makam aracı haciz oluyorsa bu utanç verici bir durum. 3 yıl gibi bir zaman geçti, 41 proje açıklanmasına rağmen hiçbir proje hayata geçmedi. Borç ödeme mantığına sığındı ve belediye binasına da astı. Hiçbir çalışma da yapılmadan 3 yıl geçirildi. Makam arabasının çekilmesi de hepimiz tarafından ibretle izlendi" diye konuştu.

1994-2004 yıllarında MHP'li belediye hizmet etti

MHP'nin Kırşehir'de 1994 ve 2004 yıllarında iktidar partisi olmadan şehre hizmet sunduğunu aktaran Kılıç, "MHP Kırşehir'de Cacabey Meydanı, Kent Park oluşumu, Hububatçılar Sitesi, Hayvan Borsası, Kömürcüler Sitesi, Galericiler Sitesi, Kalehöyük bölgesinin yapımı gibi çalışmalara imza attı. Büyük umutlarla gelen başkan ve kıymetli ekibi ulusal basına hizmetleri ile yansısa daha iyi olurdu diye düşünüyorum" dedi.

MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz
MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz
MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: 'Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz' - Son Dakika


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