MHP'li Aycan: "Maraş olayları tamamen provokasyon amaçlı çıkarıldı" - Son Dakika

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Maraş olaylarının tamamen provokasyon amaçlı çıkarıldığını söyledi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maraş'taki olayların 19 Aralık 1978'de başladığını, 26 Aralık gününe kadar devam ettiğini ve sonuçlarının herkesi çok üzdüğünü ifade etti.

CHP ve HDP'li bazı milletvekillilerinin, bu olayı sürekli Meclis'te ve sosyal medyada gündeme getirdiğini kaydeden Aycan, "Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Ancak aradan 43 yıl geçmesine rağmen sürekli 'Maraş katliamı' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu doğru bulmuyorum." diye konuştu.

O dönemde lise öğrencisi olduğunu anlatan Aycan, Maraş olaylarından sonra toplumda Kahramanmaraşlılara karşı kamuoyu oluştuğunu ve bunun, herkesi çok rahatsız ettiğini belirtti.

Aycan, şunları kaydetti:

"Olaylar, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde oldu. Maraş gibi huzurlu ve olay olmayan bir ilimizde Alevi ve Sünni çatışmasının bir uygulamasıydı, ciddi olaylar çıktı. İçişleri Bakanı ise CHP'li İrfan Özaydınlı'ydı. Özaydınlı, 'olayları sol örgütleri çıkardı' diyerek istifa etti. Arkasından da Ecevit, 'Türkiye'de kontrgerillanın sıkıyönetim çıkarmak için yaptığı bir olay ' değerlendirmesi oldu. Maraş olayları tamamen provokasyon amaçlı çıkarıldı. Bu olaydan yararlanmak isteyen art niyetli insanlar vardı. Dışardan insanların bunu yaptığını düşünüyorum."