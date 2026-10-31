MHP'li Baki Ersoy, Kartal Kavşağı'ndaki yaklaşık 2 aylık maaş eylemine destek verdi - Son Dakika
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MHP'li Baki Ersoy, Kartal Kavşağı'ndaki yaklaşık 2 aylık maaş eylemine destek verdi

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MHP\'li Baki Ersoy, Kartal Kavşağı\'ndaki yaklaşık 2 aylık maaş eylemine destek verdi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kartal Kavşağı Projesi'nde yaklaşık 2 aydır maaş alamadıkları iddiasıyla eylem yapan işçilere destek verdi. Ersoy, yüklenici firmayı işçileri tehdit etmemesi konusunda uyardı ve işçilerin haklarını alana kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kartal Kavşağı Projesi çalışmalarında eylem yapan işçilere destek vererek, "İşçinin alın terine uzanan elin, hak arayan insanı tehdit edenin karşısında bizi bulursunuz" dedi.

Kartal Kavşağı Projesi'nde çalışan işçiler, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyleme katılan işçilere destek verdi. Ersoy, "Kayseri Kartal Kavşağı Projesi'nde çalışan işçi kardeşlerimizin aylardır emeklerinin karşılığını alamadıkları için eylem yapmak zorunda kaldıklarını öğrendim. Daha vahimi; haklarını arayan işçi kardeşlerimize çıkış belgelerinin imzalatılmaya çalışıldığı, kendilerinin polis çağırmakla ve bulundukları yerden attırmakla tehdit edildiği yönündeki iddialardır. Buradan açıkça yüklenici firma yetkililerine sesleniyorum: O projede çalışan her bir işçi kardeşimizin alın teri sizin namus borcunuzdur. Kimsenin emeğini gasp etmeye, hakkını arayan insanları tehdit etmeye, çaresizliğinden istifade ederek önlerine belge koymaya hakkınız yok! Aylardır düzensiz ilerleyen çalışmalarınızla tozun, toprağın içerisinde Kayseri'ye yaşattığınız sıkıntılara vatandaşlarımız projenin bir an önce tamamlanması ve şehrimize hayırlı olması düşüncesiyle sabrediyor. Ancak bu sabır, işçinin hakkının yenmesine de tehdit edilmesine de sessiz kalınacağı anlamına gelmez" dedi.

"İşçi kardeşlerimizin bir kuruş alın terini yerde bırakmayız" diyen Ersoy, "Haklarını alana kadar da bu meselenin takipçisi oluruz. Kimse Kayseri'nin insanını sahipsiz sanmasın. İşçiyi tehdit ederek, korkutarak, sindirerek sonuç alamazsınız. Burası Kayseri! Burada işçinin alın terine uzanan elin, hak arayan insanı tehdit edenin karşısında bizi bulursunuz. Herkes hesabını buna göre yapsın!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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