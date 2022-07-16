MHP'li Bulut: "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Bulut: "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak"

16.07.2022 01:11

MHP'li Bulut: "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak" Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekilli Yücel Bulut, kapı kapı gezerek Cumhur İttifakı'nı dağıtmak için çalışanlar olduğunu ifade ederek, "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak" dedi.

MHP'li Bulut: "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak"

TOKAT - Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekilli Yücel Bulut, kapı kapı gezerek Cumhur İttifakı'nı dağıtmak için çalışanlar olduğunu ifade ederek, "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısı ile Cumhuriyet Meydanında "Tek Yürek" etkinliği düzenlendi. Atletizm ekibinin koşarak getirdiği sancak, Vali Numan Hatipoğlu'na teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenlerinin 'Tek Yürek' müzik dinletisi ilgi gördü. Kürsüye ilk olarak gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Rabbimizin bu millete olan desteğiyle, büyüklerimizin, ağzı dualı insanların da inşallah dualarıyla bu milletin sırtı hiç yere gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecektir" dedi.

"MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak"

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekilli Yücel Bulut ise konuşmasında cumhur ittifakına vurgu yaparak, "15 Temmuz gecesi başaramadıklarını hileyle, hurdayla, kirli bilgileri yayarak başarmaya çalışan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret edenlere bugün Tokat'tan sizlerden aldığımız cesaretle şu cevabı vermek istiyoruz. Kapı kapı gezerek Cumhur İttifakı'nı dağıtmak için çalışanlar var. Milliyetçi Hareket Partisi acaba ne yapacak? Diye merak edenler var. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz gecesi lideri Devlet Bahçeli ne yapmışsa onu yapmaya devam edecek. Muhterem genel başkanımızın o günkü tavrı bizim bugünkü tavrımızdır. MHP ne yapacak diyorsanız? MHP adam gibi duracak. MHP bugün liderinin İstanbul'da haykırdığı gibi Cumhurbaşkanımızın yanında abideleşecek. Cumhurbaşkanımızı takip edecek. Cumhurbaşkanımızın yolunda yürüyecek. MHP ne yapacak diyorsanız, MHP Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak. Ülkücüler ne yapacak diyor ve çok merak ediyorsanız öleceğiz, geri dönmeyeceğiz. Şehadete yürüyeceğiz geri dönmeyeceğiz. Önemli olanın oy değil, şeref ve namus olduğunu, şeref ve namusun teminatının Türk milletine, bu muzaffer millete hizmet etmek olduğunu bileceğiz" diye konuştu

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Numan Hatipoğlu ise Türk halkının oyuna gelmediğini ifade ederek, "Türkiye 15 Temmuz'a nispetle çok daha güçlü bir ülke olarak uyanmıştır. Sebebi de iradesine kimsenin ipotek koyamayacağını, tekrar zincir ve emperyalizmin hedefi, uşağı haline gelmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çünkü ben kendi irademle seçtiğim liderin arkasında dururum demişti" ifade etti.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü yürüyüşü

Niksar ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 6. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 15 Temmuz etkinlikleri dahilinde Niksar'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü ve anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk Bayrakları ie katıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen anma programında şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra günün anlamını belirten bir konuşma yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Bulut: 'MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 01:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Bulut: "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement