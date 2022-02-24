MHP'li Büyükataman'dan Davutoğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Büyükataman'dan Davutoğlu'na tepki Açıklaması

24.02.2022 10:39
MHP'li Büyükataman'dan Davutoğlu'na tepki Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "(Davutoğlu) Ülkücünün geleneğinde tehdit diye bir şeyin olmadığını iyi bilsin.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "(Davutoğlu) Ülkücünün geleneğinde tehdit diye bir şeyin olmadığını iyi bilsin. Sayın Genel Başkanımıza yönelik ucube tavsiyelerini de ortaklarına iletsin." ifadesini kullandı.

Büyükataman, Davutoğlu'nun, dün akşam sosyal medya hesabından yayımladığı 28 Şubat ile ilgili videoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelere değinen Büyükataman, "Davutoğlu, 28 Şubat zihniyetinin temsilcisi Kılıçdaroğlu'na ve 28 Şubat'ın MGK kararlarını uygulayan Akşener'e yuvarlak masada söyleyemediği sözleri Sayın Genel Başkanımıza söylemeye kalkarak kendince günah çıkarmış. Serok Ahmet, senin günahların, çıkarmakla bitecek gibi değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi gerçekleri çarpıtarak, yalana bin yalan katarak, gerçekleri saklayarak siyaset yapan bu yüz karası profesörün 28 Şubat ve başörtüsü konusundaki yalanları ve suçlu ortaklarını koruma çabası izaha muhtaçtır." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

" Türkiye'de başörtüsü sorunun nasıl çözüldüğüne dair hafızasını tazelemek istiyorsa bugün çokça seviştiği sol basının o günleri anlatan haber ve makalelerine bir göz atabilir.

2008'de bir öğretmenin taktığı başörtüsünün Yargıtay tarafından siyasi simge sayılması kararının ardından Genel Başkanımız Sayın Bahçeli, AK Parti'ye bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlaması çağrısında bulunmuş ve AK Parti'nin bu çağrı üzerine hazırladığı Anayasa teklifi TBMM'den 411 evet oyu ile kabul edilmiştir."

Büyükataman, Davutoğlu'nun, "tehdit" edildiğine ilişkin ifadelerini de anımsatarak, "Sayın Genel Başkanımızın kendisini tehdit ettiğini söyleyen serok, Ülkücünün geleneğinde tehdit diye bir şeyin olmadığını iyi bilsin. Sayın Genel Başkanımıza yönelik ucube tavsiyelerini de ortaklarına iletsin. Zira bir yalancının tecrübe ve tavsiyeleri ancak kendi meşrebinden olanlara lazımdır." açıklamasını yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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