MHP'li Büyükataman'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonlarla hem kendi güvenliğini sağlamakta hem de mazlumların umudu olmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun asıl huzursuzluğu da tam olarak budur." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sığınmacılar üzerinden MHP'ye yönelik eleştirileriyle ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun "ipe sapa gelmez" iddialarla MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye saldırdığını belirten Büyükataman, "Partisinin belediye başkanıyla girdiği adaylık kavgasının yarattığı panik haliyle Cumhur İttifakı ve MHP'ye saldırmakta ve iradesini ipotek ettiği Türkiye düşmanlarının eline tutuşturduğu iftiraları papağan gibi tekrarlayarak kendini ispat etmeye çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk milleti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sürekli kavga halinde olan Kılıçdaroğlu, iftira siyasetinin arkasına saklanıp gerçek yüzünü gizleyemeyecektir." ifadesini kullanan Büyükataman, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonlarla hem kendi güvenliğini sağlamakta hem de mazlumların umudu olmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun asıl huzursuzluğu da tam olarak budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgemizde bir güç haline gelmesi, sınır güvenliğini sağlaması Kılıçdaroğlu'nun ve talimat aldığı Türkiye düşmanı odakların dengesini bozmaktadır. Sürekli olarak yalanlarla ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratma maksadıyla konuşan, ordumuz Suriye'de kahramanca mücadele ederken askerimizin moralini bozmak için elinden geleni yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilikten bahsetmesi haddi değildir."

"Tutarsız açıklamalarına devam etmekte"

Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili açıklamalarına değinerek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu her konuda olduğu gibi Suriye konusunda da tutarsız açıklamalarına devam etmekte, katil Esat'tan ve Türkiye düşmanı terör çetelerinden medet ummaktadır. Bir taraftan 'sığınmacıları ülkelerine göndereceğim' diye içi boş nutuklar atan, diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmasına karşı çıkan, Türkiye aleyhine kirli propagandalara hizmetkarlık eden Kılıçdaroğlu'nun hangi yüzüne inanacağız?"