MHP\'li Celal Adan\'dan Bahçeli\'ye Destek Mesajı

Politika

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, kalp kapakçığından operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin, "Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Burada konuşan Adan, "Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, 'Milletler, büyük evlatlarıyla soluk alır' demiştir. Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. 'Türkiye Yüzyılı'nın ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakarlığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu, politikanın çıkar dehlizlerine mahkum edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir" dedi.

'BİLGELİK ZİNCİRİNİN MUHAFIZIDIR'

Bahçeli'nin Tonyukuk'lardan Nizamülmülk'lere uzanan bir devlet aklının, Gazi Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olduğunu söyleyen Adan, "Liderimizin hayat macerası, Çukurova'nın bereketli ve sıcak topraklarında başlayıp Ankara'ya taşınan ve buradan memleket sathına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasının her bir karışına uzanan bir Türkmen şahlanışıdır. Asya'nın bozkırlarından Toros'ların zirvesine, gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısıdır. Yesevi'den Hacı Bektaş'lara ulaşan bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi, Suriye'deki yetim Türkmen çocuklara, yıllar sonra Karabağ'a kavuşan beli bükük ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılamayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu; milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm" diye konuştu.