MHP'li Erdem: 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar, internet bağımlılığına tutulmuş durumda - Son Dakika
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MHP'li Erdem: 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar, internet bağımlılığına tutulmuş durumda

20.07.2022 12:49
MHP'li Erdem: 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar, internet bağımlılığına tutulmuş durumda

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Teknolojinin kontrollü kullanımı ve kötü emellere ulaşmaması için tespitlerin yapılması gerekiyor.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Teknolojinin kontrollü kullanımı ve kötü emellere ulaşmaması için tespitlerin yapılması gerekiyor. Çalışmalara göre; 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar, artık internet bağımlılığına tutulmuş durumda" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erdem, Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında yaşanan çayır tırtılı istilası hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Tekirdağ ve Kırklareli'nde incelemede bulunduklarını açıkladı.

'ÇOCUKLAR İNTERNET BAĞIMLILIĞINA TUTULMUŞ DURUMDA'Bazı oyun ve çizgi filmlerin çocuk ve gençleri intihara ya da şiddete yönlendirdiğini belirten Erdem, dini, milli ve manevi değerlere yönelik zararlı içeriklerin de bulunduğuna dikkat çekti. Erdem, "Çocukların bunlardan uzak durması için çalışmalarımız devam edecek. Teknolojinin kontrollü kullanımı ve kötü emellere ulaşmaması için tespitlerin yapılması gerekiyor. Çalışmalara göre; 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar, artık internet bağımlılığına tutulmuş durumda. Anne babalardan, genç kardeşlerimizden, milli, manevi değerlerin; bir devletin, milletin temel ekseni olduğunu düşünen herkesten ricam şudur. Çok ucuz bedellere abone olunan platformlarda içerik bakımından neler var, iyice incelesinler" dedi.

Erdem, 'Mavi Balina', 'Momo', 'Mariam', 'Silent House' ve 'Mavi Bebek' gibi bilgisayar oyunlarının zararlarının önlenmesi konusunda daha önce Meclis'te kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını hatırlatarak, internet bağımlılığının çocuklar üzerinde bıraktığı etkilere dikkat çekti.


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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Erdem: 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar, internet bağımlılığına tutulmuş durumda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: MHP'li Erdem: 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar, internet bağımlılığına tutulmuş durumda - Son Dakika
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