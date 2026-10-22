MHP’li Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MHP’li Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP’li Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada, "Vatandaşımızın emeğini koruyan ve hak sahiplerinin alacaklarına kavuşmasını kolaylaştıran düzenlemelerin ekonomik güvene katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, "Vatandaşımızın emeğini koruyan ve hak sahiplerinin alacaklarına kavuşmasını kolaylaştıran düzenlemelerin ekonomik güvene katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM'de görüşülmekte olan 294 Sıra sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifinin ikinci bölümü üzerine MHP Grubu adına söz aldı. Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Ersoy; "Ekonomik güvenin temelinde, vatandaşımızın tasarruflarının ve yatırımcı haklarının korunması bulunmaktadır. Tasarruf, insanımızın yıllar süren emeği ve geleceğinin güvencesidir. Cumhur İttifakı olarak devletimizin gücünü ve milletimizin refahını birlikte esas alıyor, vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz. Teklifin 6'ncı maddesiyle, fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan para ve sermaye piyasası araçlarının ilgili fona veya geri kazanım hesabına iadesi düzenlenmektedir. Fona devredilemeyen malvarlığı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanması ve dava sonucu beklenmeksizin satış veya tasfiye yapılabilmesi öngörülmektedir. Böylece varlıkların değerinin korunması ve hak sahiplerinin zararlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Fon malvarlığından çıktığı veya fon zararının karşılığı olduğu mahkemece belirlenen müsadere edilmiş değerlerin de hazineye gelir kaydedilmeksizin ilgili fona, tasfiye tamamlanmışsa geri kazanım hesabına aktarılması düzenlenmektedir. Her fon için ayrı alt hesaplarda izlenecek kaynakların yalnızca tasfiye ve yatırımcılara ödeme amacıyla kullanılabilmesi, haczedilememesi ve teminat gösterilememesi önemli bir güvencedir. Zorunlu masraflar sonrasında kalan tutarların hak sahiplerine katılma payları oranında ödenmesi öngörülmektedir. Değerli milletvekilleri; Teklifin 7'nci maddesiyle, Sermaye Piyasası Kurulu ve Yatırımcı Tazmin Merkezinin uygulamada ihtiyaç duyduğu avukatlık, muhasebe ve yazılım geliştirme hizmetlerini dışarıdan alabilmesine imkan tanınmaktadır. Uygulama esaslarının kurul tarafından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun görev alanındaki konularda kurumun görüşü alınarak belirlenmesi, koordinasyonu ve hukuki açıklığı güçlendirecektir. Vatandaşımızın emeğini koruyan ve hak sahiplerinin alacaklarına kavuşmasını kolaylaştıran bu düzenlemelerin ekonomik güvene katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ehliyet affına değinen Ersoy; "Geçimini araç kullanarak sağlayan şoförlerimiz, nakliyecilerimiz, esnafımız ve çeşitli mesleklerde çalışan vatandaşlarımız açısından sürücü belgesi, çalışma hayatının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle konunun ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesini önemli buluyoruz. Trafikte can güvenliğinin korunması, kurallara riayet edilmesi ve ihlallerin önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Alkollü araç kullanımının yol açabileceği tehlikeler karşısında denetimlerin etkinliği ve yaptırımların caydırıcılığı elbette korunmalıdır. Devletimizin vatandaşını koruyan, toplumsal huzuru gözeten anlayışı istikametinde; hatasından ders çıkaran kişilerin sorumluluk bilinciyle yeniden çalışma hayatına katılabilmesine yönelik imkanların da ele alınabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, ölümlü veya yaralanmalı kazaya sebebiyet vermemiş vatandaşlarımız bakımından; ihlalin niteliği, tekrarı ve kişinin sürücülüğe uygunluğu dikkate alınarak, belirli bir ücret karşılığında, devletimizin bütçesine de katkıda bulunacak şekilde bir defaya mahsus, şartları ve sınırları açıkça belirlenmiş bir düzenlemenin değerlendirilmesini faydalı görüyoruz. Trafik eğitimi, gerekli sağlık kontrolleri ve psikoteknik değerlendirmelerle desteklenecek bir yaklaşım, vatandaşlarımızın trafik kurallarına ilişkin farkındalığını güçlendirirken yeniden işlerine dönebilmelerine de katkı sağlayabilecektir. Cumhur İttifakı olarak, milletimizin beklentilerini devletimizin imkanları ve toplumumuzun ortak yararı çerçevesinde ele alan yapıcı siyaset anlayışımızı sürdürüyoruz. Ehliyet affına ilişkin taleplerin, ilgili kurumlarımızın katkılarıyla trafik güvenliği, hakkaniyet ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini; şartları uygun olan vatandaşlarımızın yeniden çalışma hayatına katılmalarına imkan sağlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin gençlik ve spor yatırımlarındaki ihtiyaçlarından da bahseden Ersoy; "Kayseri; yüzlerce amatör spor kulübünün faaliyet gösterdiği, binlerce lisanslı sporcunun çeşitli branşlarda mücadele ettiği, gençleriyle, sporcularıyla ve köklü spor kültürüyle önemli bir potansiyele sahip şehrimizdir. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir biçimde gelişebilmesi için spor altyapısının güçlendirilmesi, mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım bütçesinden Kayseri'ye ayrılan kaynakların, şehrimizin nüfusu, sporcu sayısı, amatör kulüp yoğunluğu ve tesis ihtiyaçlarıyla birlikte yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kayseri'de amatör spor kulüplerimiz önemli imkan kısıtlılıkları içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birçok kulübümüz antrenman sahasına, uygun spor salonlarına, modern tesislere ve yeterli altyapı imkanlarına ihtiyaç duymaktadır. Spor yapmak isteyen gençlerimizin tesis yetersizliği nedeniyle imkan bulamaması, üzerinde önemle durmamız gereken bir konudur. Burada özellikle bir başka önemli ihtiyaca dikkat çekmek istiyorum; Kayseri'de ampute sporcularımızın ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir, donanımlı ve düzenli antrenman yapılabilecek spor tesislerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Engelli sporcularımızın yalnızca müsabakalara katılabilmesini değil, yıl boyunca uygun şartlarda antrenman yapabilmesini de sağlamalıyız. Ampute futbol başta olmak üzere engelli spor branşlarında faaliyet gösteren sporcularımız için erişilebilir tesisler, uygun soyunma alanları, rehabilitasyon ve destek imkanları planlanmalıdır. Kayseri, üreten, çalışan, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve spor alanında da gelişmek isteyen bir şehirdir. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan beklentimiz açıktır; Kayseri'nin spor tesisi envanteri ve ihtiyaçları yeniden değerlendirilmeli, amatör spor kulüplerimizin tesislere erişimi artırılmalı, ilçelerimizde yeni spor yatırımları planlanmalı ve özellikle ampute sporcularımız için uygun tesis projeleri yatırım programına alınmalıdır. Spor yatırımlarında temel ölçüt; genç nüfus, aktif sporcu sayısı, amatör kulüp yoğunluğu, mevcut tesis kapasitesi ve gerçek ihtiyaçlar olmalıdır. Kayseri'mizin bu kriterler istikametinde hak ettiği yatırım imkanlarına kavuşmasını istiyoruz. Çünkü spora yapılan yatırım, yalnızca bir sahaya ya da bir salona yapılan yatırım değildir. Spora yapılan yatırım; gençliğe, sağlığa, toplumsal dayanışmaya ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızı Kayseri'nin ihtiyaçlarına daha yakından eğilmeye, mevcut yatırım planlarını yeniden değerlendirmeye ve şehrimizin spor altyapısını güçlendirecek somut adımlar atmaya davet ediyorum. Son olarak, Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yapımı gerçekleştirilen ve adı Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu olarak yaşatılacak park için Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum. Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Şehitlerimizin isimleri yaşayacak, hatıraları nesiller boyu unutulmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiMilletvekiliBaki ErsoyPolitikaKayseriEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aston Villa, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı radarına aldı
Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
18:19
Yeni Salah ocak ayında gelecek Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
18:09
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
17:46
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:34:44. #.0.3#
SON DAKİKA: MHP’li Ersoy: "Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın meşru kazancının korunmasına önem veriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei