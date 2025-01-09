MHP'li Ersoy'dan Kayserispor tepkisi: Bütün kravatlıları stadyuma bekliyoruz - Son Dakika
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Politika

MHP'li Ersoy'dan Kayserispor tepkisi: Bütün kravatlıları stadyuma bekliyoruz

MHP\'li Ersoy\'dan Kayserispor tepkisi: Bütün kravatlıları stadyuma bekliyoruz

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve İl Başkanı'nın Kayserispor eski Kulüp Başkanı Ali Çamlı'yı ziyaret etmelerine tepki gösterdi. Ersoy, 'Kayserispor düşerse hepiniz düşersiniz' ifadelerini kullandı.

09.01.2025 22:04
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Bayar Özsoy ile AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindekilerle Kayserispor eski Kulüp Başkanı Ali Çamlı'yı ziyaret etmelerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tepki gösterdi.

"TARİHE NOT DÜŞMÜŞ OLAYIM"

"Bu şehirde hafta sonu herkesin cümlelerine başlarken "Şehrimizin en büyük markası" diye sıfatlandırdığı Kayserisporumuzun final maçı var. Ancak şehrimizin yine kendilerini önde gelenleri olarak nitelendirdiği kişilerinden tabiri caizse "çıt" yok" diyen Ersoy, "Sanki bu kendilerini büyük görenler bu takım düşsünde bizde rahatlayalım havasındalar, ancak ben uyarayım, tarihe de not düşmüş olayım ki" diyerek şunları söyledi:

"1-Kapalıkaleli 21 kardeşimizi final maçı öncesi terör suçlusu gibi gece saat 01:00'da evinden aldıran savcılık zihniyetine tepki vermezseniz ve hatta yol verirseniz

2-Kulağımızın üzerine yatalım da izleyelim düşüncesi ile birileri bu kulüp yönetimini ve ödemelerini yapsınlar da görelim diye düşünüyorsanız

3-Bu büyük camia üzerinden şahıslarımızdan bir rahatsızlık duyuyor da her zaman yaptığınız gibi kapalı kapılar arkasında dedikodu yapar geçeriz diyorsanız… Yüce Allah şahit çok yanılıyorsunuz."

"TÜM KRAVATLILARI STADYUMA BEKLİYORUZ"

Ersoy ayrıca "Kayserispor düşerse hepiniz düşersiniz… Biz mi? Ne Büyük Kayserispor camiamızı yalnız bırakırız ne de o gece suçsuz yere ve sabah çağrıldığında devletimize olan saygısından dolayı gidip 5 dakika ifade verebilecek iken evinden aldırdığınız 21 kardeşimizi yalnız bırakırız. Halep orada ise stadyum orada Cumartesi günü tüm kravatlıları stadyuma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika MHP'li Ersoy'dan Kayserispor tepkisi: Bütün kravatlıları stadyuma bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    siyaseti ne karıştırıyorsun kendi beceriksizlerinden düşüyorlar 56 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kalleş Takım 23 7 Yanıtla
    Sami Göksu:
    Ne girdi sanada çeniledin civciv 2 0
  • Oğuz Kuru:
    siyaseti futbola karıştırmayalım Samsun maçına gelince mi aklınız başınıza geldi 11 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    sen her maç sarhoş geliyorsun,biraz alkollü az tüket.. Kayserispor sahipsiz değil.bu halk sahiplenir 7 0 Yanıtla
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