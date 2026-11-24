Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde mesleki eğitim merkezi açılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Ersoy; Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Önergenin gerekçesinde, mesleki eğitim merkezlerinin gençlerin çıraklık ve kalfalık eğitimi alarak meslek edinmelerine, yerel işletmelerin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacağı belirtildi. Eğitim verilecek meslek dallarının ilçelerin ekonomik yapısı ve işletmelerin ihtiyaçları gözetilerek belirlenmesinin önemine dikkat çekildi. Milletvekili Ersoy; önergesinde her iki ilçede merkez açılmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığını, öğrenci talebi ve işletmelerin ihtiyaçları için analiz yapılıp yapılmadığını, mevcut okul binaları ve atölyelerin değerlendirilip değerlendirilmediğini ve merkezlerin hangi eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilmesinin öngörüldüğünü sordu.

Gençlerin yaşadıkları ilçelerde meslek edinmelerine ve istihdama katılmalarına katkı sağlayacak talebin takipçisi olunacağı ifade edildi.