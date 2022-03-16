MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

16.03.2022 16:22
MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Seçim Kanunu Teklifi'ndeki değişiklikle daha demokratik ve çoğulcu katılımın gerçekleştirilmeye çalışıldığını, bunun muhalefet partilerince de fark edileceğine inandığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Seçim Kanunu Teklifi'ndeki değişiklikle daha demokratik ve çoğulcu katılımın gerçekleştirilmeye çalışıldığını, bunun muhalefet partilerince de fark edileceğine inandığını söyledi.

Partisinin Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden Kılıç, burada yaptığı açıklamada, teşkilatları dolaşarak partililerle bir araya geldiklerini, onların sorunlarını dinlediklerini, mutluluklarına ortak olduklarını ifade etti. Gelecek yıl haziran ayında yapılacak seçimlere çok az bir vakit kaldığını anlatan Kılıç, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kılıç, bir gazetecinin Meclis'e sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz AK Parti ve MHP'den milletvekillerimiz bir araya gelip bu konuda uzman olan milletvekillerimiz uzun zamandır yeni seçim yasasıyla ilgili çok ciddi ve yoğun mesai harcadılar. İki gün öncesinde bu da açıklandı. Şimdi bu açıklama yapıldıktan sonra tekrar bir değerlendirme yapılıyor ama bu haliyle biz geçeceğinden ve çok daha demokratik bir seçim yasası hazırlandığından eminiz. Gönlümüz rahat ve bu şekilde kabul edileceğinden eminiz. Muhalefet tarafından bazı ufak tefek karşı çıkışlar söz konusu olsa da onların da bundan sonrasında iyi okumayla ve tekrar tekrar değerlendirmeyle ne kadar demokratik ve çoğulcu bir katılımın gerçekleştirilmeye çalışıldığının farkına varacaklarına eminiz."

Kılıç, MHP'nin, bu seçim yasasıyla 2023 seçimlerinden çok daha güçlü olarak çıkacağından da emin olduklarını sözlerine ekledi. ???????

Ziyaretinde MHP Denizli İl Başkanlığı görevine 22 Şubat'ta atanan Yusuf Garip'e hayırlı olsun dileklerini ileten Kılıç, partililerle sohbet etti.

MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması
MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli'de gündemi değerlendirdi CHP'li Ünsal: 'Seçim Kanunu teklifiyle küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önü kesilecek' CHP'li Ünsal: 'Seçim Kanunu teklifiyle küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önü kesilecek'

Milliyetçi Hareket Partisi, Seçim Kanunu, Filiz Kılıç, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement