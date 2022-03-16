MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Seçim Kanunu Teklifi'ndeki değişiklikle daha demokratik ve çoğulcu katılımın gerçekleştirilmeye çalışıldığını, bunun muhalefet partilerince de fark edileceğine inandığını söyledi.

Partisinin Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden Kılıç, burada yaptığı açıklamada, teşkilatları dolaşarak partililerle bir araya geldiklerini, onların sorunlarını dinlediklerini, mutluluklarına ortak olduklarını ifade etti. Gelecek yıl haziran ayında yapılacak seçimlere çok az bir vakit kaldığını anlatan Kılıç, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kılıç, bir gazetecinin Meclis'e sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz AK Parti ve MHP'den milletvekillerimiz bir araya gelip bu konuda uzman olan milletvekillerimiz uzun zamandır yeni seçim yasasıyla ilgili çok ciddi ve yoğun mesai harcadılar. İki gün öncesinde bu da açıklandı. Şimdi bu açıklama yapıldıktan sonra tekrar bir değerlendirme yapılıyor ama bu haliyle biz geçeceğinden ve çok daha demokratik bir seçim yasası hazırlandığından eminiz. Gönlümüz rahat ve bu şekilde kabul edileceğinden eminiz. Muhalefet tarafından bazı ufak tefek karşı çıkışlar söz konusu olsa da onların da bundan sonrasında iyi okumayla ve tekrar tekrar değerlendirmeyle ne kadar demokratik ve çoğulcu bir katılımın gerçekleştirilmeye çalışıldığının farkına varacaklarına eminiz."

Kılıç, MHP'nin, bu seçim yasasıyla 2023 seçimlerinden çok daha güçlü olarak çıkacağından da emin olduklarını sözlerine ekledi. ???????

Ziyaretinde MHP Denizli İl Başkanlığı görevine 22 Şubat'ta atanan Yusuf Garip'e hayırlı olsun dileklerini ileten Kılıç, partililerle sohbet etti.