MHP'li İsmail Özdemir: "Teröristlerin amacı 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmek" - Son Dakika
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MHP'li İsmail Özdemir: "Teröristlerin amacı 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmek"

27.06.2022 12:29
MHP'li İsmail Özdemir: "Teröristlerin amacı 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 'Adım adım 2023' sloganı ile düzenlenen İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları çerçevesinde Develi İlçesinde vatandaşlarla buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 'Adım adım 2023' sloganı ile düzenlenen İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları çerçevesinde Develi İlçesinde vatandaşlarla buluştu.

Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir açıklamasında; "Burada bizi büyük bir heyecan ve sevgiyle bağrınıza bastınız hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizlere burada ev sahipliği yapma nezaketi gösteren Develi İlçe Başkanımıza ve aynı şekilde emek ve gayretlerinden ötürü Yahyalı İlçe Başkanımıza ve teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimiz İlçeler düzeyinde ele alınmaya başlamış ve 'Adım adım 2023 - İlçe İlçe anlatma ve aydınlatma' programları çerçevesinde İlçelerimizde de Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini anlatmak Cumhur ittifakının önemini aziz milletimizle paylaşmak bunla beraber Türkiye son derece önemli ve hassas dönemlerden geçerken Türk milletinin ve Türkiye'nin yanında durması gerekirken milletten bulamadığı yetkiyi başka yerlerden ve dış kesimlerden almaya çalışan zillet ittifakının gerçek yüzünü sizlere anlatmak üzere bugün huzurlarınızdayız" ifadelerini kullandı. MHP'li Özdemir konuşmasına şöyle devam etti;

"Saygıdeğer Develililer, hepiniz biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye darbe yapılmak istendi ve bu ihanet girişimiyle birlikte Türkiye içeriden çökertilip dış müdahaleye açık bir hale getirilmek istendi. Niye sorusunun cevabı aslına Türkiye'nin buna mukabil olarak o tarihten bu yana attığı adımlara bağlı. Bu adımlar atılırken aziz milletin iki çok kıymetli ismi ve kadroları bu anlamda sorumluluk üstlenerek Türkiye'nin menfaatleri için ne yapılacaksa bunların kararlıkla yapılacağını göstermiş oldu. Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve sayın Genel Başkanımızın Devlet Bahçeli beyefendiyi. Müttefiklerimiz Suriye'de PKK, PYD terör örgütlerine binlerce tırlık silah yardımı yaparken, içeride FETÖ'cü teröristlere de darbe yapmaya çalışmıştı. Amaç sadece Türkiye'nin sınır hattı boyunca uzanan bir devlet kurmak değil, 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmekti. İşte bu durum Türk milletinin kararlılığı, Cumhur ittifakının iradesiyle kaynağında ve yerinde 2016 yılında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk cevabını aldı. 2018 yılında buna mukabil 2. bir cevap geldi, ve nihayetinde de toplamda Suriye'ye icra ettiğimiz 4 önemli askeri harekatla karşımıza kim olursa olsun Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden, bağımsızlığımızdan, egemenliğimizden asla ama asla taviz vermeyeceğimizi ve her ne olursa olsun, karşımızda hangi güç olursa olsun, isimleri, sıfatları veya hangi bayrağı taşıdıkları, hangi paçavranın arkasına saklandıkları önemli değil bütün bunlara karşı kahraman Mehmetçik şanlı Türk bayrağını o bölgede dalgalandıracağını ve Türk milletinin istikbalini tesis etme noktasında, istiklal arzusundan vazgeçmeyeceğini çok net bir şekilde göstermiş oldu."

(Mahmut Kılınç - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li İsmail Özdemir: 'Teröristlerin amacı 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmek' - Son Dakika

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