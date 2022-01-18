MHP'li Karadağ: "Ermenistan'la görüşmelerde, Metsamor Nükleer Santrali gündeme getirilmeli" - Son Dakika

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye- Ermenistan görüşmelerinde, risk taşıyan Metsamor Nükleer Santrali'nin gündeme getirilmesini istedi.

Karadağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Iğdır'ın, etrafı dağlarla çevrili bir ova şeklinde konumlandığına işaret eden Karadağ, iklim ve toprak bakımından son derece elverişli olan ilin tarımsal üretiminin, sulama problemleri nedeniyle istenilen düzeye ulaşmadığını söyledi. Karadağ, sulama projelerinin hayata geçmesiyle şehrin sulama sorununun çözüme kavuşacağını vurguladı.

Türkiye'den Nahçıvan'a bağlanacak demir yolu hattının Iğdır'ı kapsadığını anlatan Karadağ, "Bu proje, ilimize şimdiye kadar yapılan en yüksek düzeyli yatırımdır. Iğdır'ın stratejik konumu, bu yolla birlikte daha da önem kazanıyor." dedi.

Iğdırlıların sağlık hizmetinde sıkıntılar yaşadığını dile getiren Karadağ, Iğdır Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması için bazı girişimlerde bulunduklarını söyledi. Karadağ, tıp fakültesinin açılmasıyla hemşerilerinin, Kars veya Erzurum'a gitmek zorunda kalmayacağını anlattı.

Yaşar Karadağ, Iğdır'a çok yakın konumda bulunan Ermenistan'ın Metsamor Nükleer Santrali'nin, "en tehlikeli nükleer santral" olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, "Ermenistan ile görüşmelerde, risk taşıyan Metsamor Nükleer Santrali gündeme getirilmelidir." diye konuştu.