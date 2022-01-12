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MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının hakkında verdiği kararı kınadı - Son Dakika

MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının hakkında verdiği kararı kınadı

12.01.2022 18:33
MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının hakkında verdiği kararı kınadı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının hakkında verdiği bir ay süreyle mühendislik mesleğinden men cezasını kınadığını söyledi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının hakkında verdiği bir ay süreyle mühendislik mesleğinden men cezasını kınadığını söyledi.

Kaşıkçı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, (TMMOB) üyelerine yönelik hukuksuz uygulamalar yaptığını belirtti.

TMMOB'a bağlı Türk İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı bir mühendis olduğunu anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"İnşaat Mühendisleri Odasının yaklaşık 130 bin üyesi ve 26 şubesi var. Türkiye'nin farklı yerlerindeki başkanları zaman zaman İnşaat Mühendisleri Odasının uygulamalarıyla ilgili birtakım açıklamalar yapıyor. Mesela Kocaeli İnşaat Mühendisleri Şubesi Başkanı 'yönetim neden terörle mücadele sonucunda verdiğimiz şehitlerle ilgili bir taziye mesajı yayımlamıyor?' diye açıklama yaptı. Bursa ile Rize Şube Başkanları da yönetimin uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundular. Ancak bu arkadaşlarımıza soruşturma açıldı."

Bir milletvekili olarak şube müdürlerinin hakkını savunduğunu ve TMMOB'nin bölücülere alan açtığına yönelik açıklama yaptığını hatırlatan Kaşıkçı, bu açıklamadan sonra İnşaat Mühendisleri Odasının bu sefer kendisine yönelik bir soruşturma başlattığını söyledi.

Kaşıkçı, odanın kendisinden savunma istediğini, boş bir kağıdı zarfa koyarak İnşaat Mühendisi Odası yönetimine gönderdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımız, yaptığım savunma sonucunda bana 30 gün süreyle serbest meslek uygulamasından men cezası verdiler. Yani inşaat mühendisi kimliğimi 30 gün süreyle aldıklarını beyan eden bir karar aldılar. İnşaat Odasının verdiği bu kararı kınıyorum. Bu karar bizim için yok hükmündedir. İnşaat Mühendisleri Odası, bir avuç bölücüye alan açan insan tarafından ele geçirilmiş bir odadır. Bu odayı bugün yönetenler, yarın çocuklarına miras olarak bugün benim gibi insanlara açtıkları soruşturmaları bırakıyorlar. Bu oda, siyasi parti gibi davranıyor ve HDP çizgisinde hareket ediyor, bunu bir an önce bırakmaları ve farklı seslere de tahammül etmeleri gerekir."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Lütfi Kaşıkçı, Milletvekili, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının hakkında verdiği kararı kınadı - Son Dakika


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