MHP'li Kılavuz'dan Demirtaş'a 'dava' tepkisi - Son Dakika
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MHP'li Kılavuz'dan Demirtaş'a 'dava' tepkisi

26.02.2022 16:27
MHP'li Kılavuz'dan Demirtaş'a 'dava' tepkisi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 'terörist' dediği için kendisine dava açan Selahattin Demirtaş'a, "Cesedimizi de çiğneseler terörist teröristtir.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 'terörist' dediği için kendisine dava açan Selahattin Demirtaş'a, "Cesedimizi de çiğneseler terörist teröristtir. Selahattin Demirtaş da eli kanlı bir teröristtir" dedi.

MHP'li Kılavuz, 'terörist' demesinden ötürü Selahattin Demirtaş'ın kendisine manevi tazminat davası açması sebebiyle sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kılavuz, "Askerimizin, polisimizin ve nice insanımızın katili, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi terörist Selahattin Demirtaş, kendisine terörist dediğimiz için dava açmış. Bu bizler için şeref nişanesidir. Unutmasın ki, asıl davacı şehit ailelerimiz ve yüce Türk milletidir" diye konuştu.

Demirtaş'ın, elinde 30 bin insanın kanı olan bebek katili Öcalan için, 'buna alışsanız iyi olur, biz daha başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' dediğini, bölücü başına 'sayın' deyip özgürlük istediğini hatırlatan Kılavuz, "Türk vatanını bölmek isteyen, Türk milletine ihanet eden PKK'lı teröristler için HDP Eş Genel Başkanı olduğu dönemde, 'PKK'lıların cenazesine gitmeyen vekile soruşturma açarım' diyen Demirtaş, kan emici bir teröristtir. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve mukaddesatımıza saldıran, Türk milletinin huzur ve refahına kast eden bölücü terör örgütünü silahlı bir halk hareketi olarak gören Demirtaş, hain bir teröristtir. 26-27 Aralık'ta düzenledikleri sözde Demokratik Toplum Kongresinin Diyarbakır'daki sözde toplantısında 'öz yönetimi inşa edeceğiz' diyecek kadar bu ülkenin bağımsızlığına düşman olan Demirtaş kalleş bir teröristtir" ifadelerini kullandı.

"Beyaz kanatlı melek mi dememizi bekliyordu"

Bağımsız Türk mahkemeleri tarafından 'terörist' olduğu hüküm altına alınmış ve kesinleşmiş mahkümiyet cezası bulunan Demirtaş'a, 'terörist' demenin en doğal hakkı olduğunu söyleyen Kılavuz, şöyle devam etti; "Terörist Selahattin Demirtaş 'beyaz kanatlı melek' mi dememizi bekliyordu? Özgürlük havarisi olarak mı görmemizi istiyordu? Biz teröriste terörist deriz. Cesedimizi de çiğneseler terörist teröristtir. Selahattin Demirtaş da eli kanlı bir teröristtir." - MERSİN

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Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Demirtaş, Terörist, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz'dan Demirtaş'a 'dava' tepkisi - Son Dakika


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