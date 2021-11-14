MHP'li Kılıç: "CHP ve İP artık yoldan çıkmıştır" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "CHP ve İP artık yoldan çıkmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. Mucur ilçesinde, parti binasının açılışına katılan Kılıç, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP ve İyi Parti'yi eleştiren Kılıç, "CHP ve İP artık yoldan tamamen çıkmıştır. Ne yaptıkları, neye hizmet ettikleri, amaçları ve hedefleri anlaşılır gibi değildir. Muhalefete göre her şey kötüdür. Yapılan bir tek iyi iş ve icraat yoktur" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çeliştiğini dile getiren Kılıç, "İYİ Parti Genel Başkanı 'Demirtaş'ı kahvaltıya bekliyorum' derken bir gün HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyor. Öbür gün 'HDP meşru bir parti' diyor. Diyarbakır annelerine 'Niye HDP önünde oturuyorsunuz Valilikte oturun' diyor. Bu kadarla da kalınsa iyi. Grup başkanvekili kalkıyor; baş tacı şehit yakınımıza küfür etmeyi mübah görüyor. Öbür taraftan CHP'nin Genel Başkanı 'tezkereye hayır' derken ertesi gün 'Kandil'i başlarına yıkacağım' diye bir açıklama yapıyor ve hızını alamayarak Türkiye'yi büyükelçilere şikayet ediyor" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç Kırşehir temasları kapsamında esnaf ziyaretinde de bulundu. - KIRŞEHİR