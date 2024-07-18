MHP\'li Vekil İsmail Özdemir, Kayseri\'nin sorunlarını bakanlıklara yazılı soru önergesi ile iletti

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'nin sorunlarını ilgili bakanlıklara yazılı soru önergesi ile iletti.

Geçtiğimiz aylarda 1 günde 8 soru önergesi vererek rekor kıran Vekil Özdemir, yine 1 günde 8 soru önergesi ile rekorunu tazeledi. Özdemir, Kayseri'nin sorunlarına ilişkin 3 adet Tarım Bakanlığı'na, 2 adet Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, birer adette Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehrin problemlerinin çözümüne yönelik bakanlıklara soru önergesi veren Vekil Özdemir, geçtiğimiz aylarda kırdığı bir günde 8 yazılı soru önergesi rekorunu tazeledi. Kayseri'nin güncel sorunlarını ele alarak hazırladığı 17 Temmuz 2024 tarihli yazılı soru önergelerinden 3 adet Tarım Bakanlığı'na, 2 adet Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, birer adette Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na veren Vekil Özdemir, "Kayserimiz ve Kayserili hemşerilerimizin sorunlarını yakından takip ediyoruz. Şehrimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İşte MHP'li Vekil Özdemir'in bakanlıklara verdiği yazılı soru önergeleri:

Ticaret Bakanlığı'na; Bakanlığınız tarafından basına duyurusu gerçekleştirilen, 2024 yılı ilk yarısına ait ihracat rakamlarına göre Kayseri'nin, 1 milyar doları aşan ihracat rakamıyla 19 ilimiz arasında yer aldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda; Kayseri'nin 2024 yılı içerisinde ilk altı aylık dönemdeki toplam ihracatı kaç milyar dolardır? 2023 yılının ilk altı aylık dönemi ile 2024 yılının ilk altı aylık dönemi mukayese edildiğinde, Kayseri'nin ihracatıyla ilgili nasıl bir durum ortaya çıkmaktadır? Bir önceki yılın aynı döneme ait veriler ile 2024 yılı beraber kıyaslandığında Kayseri'nin ihracatında bir gerileme söz konusu ise bunun sebepleri nelerdir? Bakanlığınızın, Kayseri'nin ihracatının daha da arttırılmasına yönelik yürüttüğü bir çalışma var mıdır? 2024 yılı genelinde Kayseri'nin toplam kaç milyar dolarlık ihracat yapması beklenmektedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na; 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği hükümleri uyarınca mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanmasının İl Mera Komisyonunca yürütüldüğü bilinmektedir. Kanun çerçevesinde ilgili sahalar için kiralama işlemleri ise Kayseri ilinde devam etmektedir. Bu kapsamda; 2024 yılında Kayseri il sınırları içerisinde hayvancılık amacıyla kiralanan mera, yaylak ve kışlaklar hangileridir? Bu mera, yaylak ve kışlaklardan hangileri Kayseri'de ikameti bulunmayan vatandaşlarımıza kiralanmıştır? İkametgahı Kayseri'de bulunmayan vatandaşlarımıza ait bahse konu olan kiralama sözleşmeleri ne zaman bitecektir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na; Kayseri ili Özvatan ilçesi sınırları içerisinde kalan Sülük (Çukur) gölü ve çevresi doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Sülük gölüne sadece yöre halkı değil Kayseri ve çevre illerden de turistik amaçlı olarak ziyaretçiler gelmekle beraber doğal güzelliği ile ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. Diğer bir husus ise özellikle romatizma hastalığına iyi geldiği düşünülen Sülük gölü Türkiye'nin pek çok noktasından gelen insanlarca da ziyaret edilmektedir. Yöre halkı göl çevresinde gerekli düzenlemelerin yapılarak turizme kazandırılmasını istemektedir. Bu kapsamda; Sülük Gölü'nün turizme kazandırılmasıyla ilgili olarak Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na; Kayseri sınırları içerisinde kalan Özvatan, Felahiye ve Yozgat ili sınırları içerisinde bulunan Kayseri'ye en yakın ilçe olan Boğazlıyan'ı birbirine bağlayacak Özvatan-Felahiye- Boğazlıyan karayolunun yapımı ilçeler arasındaki ulaşımı güvenli kılacağı gibi ticari anlamda da olumlu yansımaları olacaktır. Bu kapsamda; Özvatan, Felahiye, Boğazlıyan karayolu yapımı planlanmış mıdır? Planlama yapıldı ise karayolunun inşası için ne kadar bütçe ayrılmıştır? Bahse konu olan proje ne kadarlık sürede bitirilebilecektir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na; Kayseri'de devam eden arkeolojik kazı çalışmaları hangileridir? Bahse konu olan arkeolojik kazı çalışmaları hangi akademik kurumlar tarafından yürütülmektedir? 2024 yılının ilk altı aylık döneminde Kayseri'de devam eden tüm arkeolojik kazı çalışmaları için bakanlığınızca toplamda ne kadarlık ödenek tahsis edilmiştir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Haziran ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre Türkiye'nin 2024 yılı Haziran ayı yağışlarının, normaline göre yüzde 65, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 80 oranında azaldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda; Bahse konu olan yağışlarının azalmasının Kayseri'de tarımsal üretimi etkilemesi tehlikesi var mıdır? Kayseri'nin tarımsal sulamada ihtiyaç duyduğu yıllık toplam su miktarı ne kadardır? Yağışların azalması riskine karşılık önümüzdeki yıllarda tarımsal üretimin aksamaması için bakanlığınızca alınan tedbirler nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na; Son yıllarda ülkemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik tarımsal faaliyetler artış göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda; Kayseri'de 2023 yılı verilerine göre ekim ve hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitki türleri hangileridir? Aynı dönemde hasadı gerçekleştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin toplam ekonomik değeri ne kadardır? Bakanlığınızın tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine yönelik uyguladığı teşvik ve destekler nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na; Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 200 ülkeden 350 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de öğrenimlerini sürdürdüğü ifade edilmiştir. Bu kapsamda; 2023-2024 eğitim öğretim döneminde, Kayseri'de bulunan üniversitelerde öğrenim gören toplam kaç uluslararası statüdeki öğrenci vardır? Bu öğrencilerin vatandaşı olduğu ülkelere göre dağılımları nasıldır? - KAYSERİ