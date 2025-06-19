MHP'li Vekil Baki Ersoy'dan Kayseri Öğretmenevi İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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Politika

MHP'li Vekil Baki Ersoy'dan Kayseri Öğretmenevi İçin Soru Önergesi

MHP\'li Vekil Baki Ersoy\'dan Kayseri Öğretmenevi İçin Soru Önergesi
19.06.2025 13:43  Güncelleme: 13:45
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 6 Şubat depreminde yıkılan Kayseri Öğretmenevi'nin yerine yeni bir bina inşa edilmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Ersoy, Kayseri'deki öğretmenevi ihtiyacının karşılanması için sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; 6 Şubat depreminde hasar raporu aldıktan sonra yıkılan Kayseri Öğretmenevi'nin yeni binası için Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

Baki Ersoy, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri ilimizin Sahabiye Mahallesi'nde yer alan ve 1989 yılından bu yana öğretmenlerimize, eğitim personeline ve eğitim amaçlı şehre gelen misafirlere hizmet sunan 159 yatak kapasiteli öğretmenevi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan teknik incelemeler neticesinde çürük raporu verilerek 28 Nisan 2025 tarihinde yıkılmıştır. Öğretmenevinin yıkılmasının ardından Talas ilçesinde yer alan ve daha önce başka bir bakanlığa tahsis edilmiş olan bir binanın Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmış; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu binanın öğretmenevine dönüştürülmesi yönünde adımlar atılmış, ancak belediyeden alınması gereken imar değişikliği ve emsal artışı izni sağlanamamıştır. Bu süreçte deprem dayanıklılığı üç kez test edilen söz konusu yapı her defasında sağlam bulunmuştur. Ancak bazı kesimler tarafından kamuoyuna söz konusu bina ile ilgili asılsız iddialar yayılmış, gerekli kurumlar arası koordinasyon da sağlanamadığı için süreç tıkanmıştır. Bu kapsamda; Kayseri'de 12 bin aktif çalışan, 12 bin emekli olmak üzere yaklaşık 24 bin eğitim çalışanı ile aileleri dahil olmak üzere 150 bine yakın kişiye hizmet sunabilecek nitelikte bir öğretmenevinin, yaklaşık iki yıldır bulunmaması, Bakanlığınız tarafından bölgedeki hizmet ihtiyacı açısından değerlendirmeye alınmakta mıdır? Talas ilçesinde tahsis edilen ve üç kez depreme dayanıklı olduğu tespit edilen binanın öğretmenevi olarak kullanılması yönünde Bakanlığınız ne gibi girişimlerde bulunmuştur? Bahse konu binayla ilgili olarak imar artışı talebinin reddedilme gerekçeleri nelerdir? Belediyeler arası mutabakatın sağlanamamasıyla ilgili Bakanlığınız ne gibi adımlar atmıştır ya da atmayı planlamaktadır? Talas'taki mevcut bina dışında, alternatif bir alanda yeni bir öğretmenevi inşa edilmesi konusunda Bakanlığınızın planladığı bir yatırım veya proje mevcut mudur?"

Milletvekili Ersoy sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı paylaşımda; "Kayserimizde eğitim camiasına yıllarca hizmet eden ve 6 Şubat depremleri sonrası yıkım kararı verilerek yıkılan Kayserimizin tek öğretmenevinin yerine henüz yeni bir yapının inşa edilmemesi ve tahsis edilen binanın kullanıma açılmaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdik. Kayseri gibi büyük ve gelişmiş bir şehirde öğretmenevi eksikliğinin devam etmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Sürecin bir an önce tamamlanması için konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li Vekil Baki Ersoy'dan Kayseri Öğretmenevi İçin Soru Önergesi - Son Dakika

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