MHP\'li vekilden TBMM\'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz

Politika

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti iktidarının "Eski Türkiye geride kaldı" söylemini eleştiren bir konuşma yaptı.

Türkoğlu, AK Parti'nin sürekli eleştirdiği "Eski Türkiye"de insanların daha mutlu olduğunu ve ekonomik olarak bağımsız olduğunu vurguladı. Türkoğlu, emeklilerin şimdiki sefalet değil ikramiyeleri ile kendilerine ev alabildiklerini vurguladı.

"BEĞENMEDİĞİNİZ ESKİ TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VARDI"

Türkoğlu konuşmasının sonlarına doğru ise "O beğenmediğiniz Türkiye'de terörist başını, bebek katilini mecliste konuşmaya cüret eden, el yükseltip yetinmeyip devlet vaat edenler de yoktu. Analarımız, bacılarımız, kadınlarımız caddelerde, sokaklarda başlarına bir iş gelecek mi diye korkmaz, ölüm korkusu taşımazdı. İşte o beğenmediğiniz eski Türkiye'de beğenmesek de demokrasi vardı" dedi.

MHP'Lİ VEKİL AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Türkoğlu konuşmasının ardından AK Parti sıralarından gelen sözlere yanıt verdi. Türkoğlu, partisinin TBMM sıralarına oturmaya gittiği sırada da MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük tarafından tehdit edildi. İYİ Parti sırasına yürüyen Küçük, "Sözüne dikkat et. Seni son kez uyarıyorum. Sonra seni elimden feriştahı gelse alamaz" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BEY'E ŞEY YAPTI YA..."

Diğer vekiller araya girdi. Bu sırada da TBMM Başkanvekili Celal Adan yanındaki kişiye tartışma çıkmasının nedeni olarak da "Devlet Bey'e şey yaptı ya..." dedi.