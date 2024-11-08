MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz - Son Dakika
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Politika

MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısını eleştirdiği Meclis konuşması tansiyonun yükselmesine neden oldu. Türkoğlu'nun sözlerine MHP sıralarından tepki gecikmedi. Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, İYİ Partili Türkoğlu'nu açık açık tehdit ederek "Sözüne dikkat et. Seni son kez uyarıyorum. Sonra seni elimden feriştahı gelse alamaz" dedi.

08.11.2024 15:30  Güncelleme: 15:44
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti iktidarının "Eski Türkiye geride kaldı" söylemini eleştiren bir konuşma yaptı.

Türkoğlu, AK Parti'nin sürekli eleştirdiği "Eski Türkiye"de insanların daha mutlu olduğunu ve ekonomik olarak bağımsız olduğunu vurguladı. Türkoğlu, emeklilerin şimdiki sefalet değil ikramiyeleri ile kendilerine ev alabildiklerini vurguladı.

"BEĞENMEDİĞİNİZ ESKİ TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VARDI"

Türkoğlu konuşmasının sonlarına doğru ise "O beğenmediğiniz Türkiye'de terörist başını, bebek katilini mecliste konuşmaya cüret eden, el yükseltip yetinmeyip devlet vaat edenler de yoktu. Analarımız, bacılarımız, kadınlarımız caddelerde, sokaklarda başlarına bir iş gelecek mi diye korkmaz, ölüm korkusu taşımazdı. İşte o beğenmediğiniz eski Türkiye'de beğenmesek de demokrasi vardı" dedi.

MHP'Lİ VEKİL AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Türkoğlu konuşmasının ardından AK Parti sıralarından gelen sözlere yanıt verdi. Türkoğlu, partisinin TBMM sıralarına oturmaya gittiği sırada da MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük tarafından tehdit edildi. İYİ Parti sırasına yürüyen Küçük, "Sözüne dikkat et. Seni son kez uyarıyorum. Sonra seni elimden feriştahı gelse alamaz" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BEY'E ŞEY YAPTI YA..."

Diğer vekiller araya girdi. Bu sırada da TBMM Başkanvekili Celal Adan yanındaki kişiye tartışma çıkmasının nedeni olarak da "Devlet Bey'e şey yaptı ya..." dedi.

MHP\'li vekilden TBMM\'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz

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Son Dakika Politika MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    mecliste bunlarin konuştuğuna bakın yazıklar olsun size be 92 3 Yanıtla
  • sertug:
    mafya babası mübarek 85 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞAŞIRDIK MI KLASIK MEHAPE ZIHNIYETI ADAMLARIN MEMLEKET DIYE BIR SORUNU YOK VARSA YOKSA KENDI VE DEVLET BAHCELI NIN KOLTUĞU 76 9 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    siz böyle ağalık yapmaya devam edin turşuluk adamlar sizi. seçim günü boy ölçünüzü alırsınız 72 6 Yanıtla
  • Sk 06:
    alırsın alır Ancak konuşursunuz hainler 74 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Neyine güveniyorsun 66 5 Yanıtla
  • sezai duran:
    Evettttt Canım MHP bin geldiği durum hepsi mafya olmuş Devletin Meclisinden Devletin Vekiline tehdit savuruyor vah ki vah 44 5 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    hükumet mafyalaşmıs kim kime düm düme yazıklar olsun hepinize ülkeyi ne hale hetirdiniz 40 3 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    mafya ağzıyla devam edin siz ulkuculugu bitirdiniz be yaziklar olsun size 37 3 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    milletin verdiği yetkiyle artislik yapan onursuz 36 3 Yanıtla
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