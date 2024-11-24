MHP'li Yalçın: Türkiye, kendi göbeğini kesmek durumundadır - Son Dakika
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Politika

MHP'li Yalçın: Türkiye, kendi göbeğini kesmek durumundadır

MHP\'li Yalçın: Türkiye, kendi göbeğini kesmek durumundadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yeni yüzyılda değişen şartlar ülkemizi kendi yağıyla kavrulmaya zorlamaktadır.

24.11.2024 18:11  Güncelleme: 18:12
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yeni yüzyılda değişen şartlar ülkemizi kendi yağıyla kavrulmaya zorlamaktadır. Türkiye ekonomiden güvenliğe, bölgesel adımlardan uluslararası ilişkilere kadar hemen her alanda kendi göbeğini kesmek durumundadır" dedi.

MHP'nin 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı', Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarının katılımıyla Ankara'daki bir otelde yapıldı. Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılına girerken Türkiye'nin '21'inci yüzyılda lider ülke' hedefleri yolunda emin ve dev adımlarla ilerlediğini belirterek, "Bölgesel ve küresel ölçekte meydana gelen son gelişmeler; dahili ve harici dinamikleri değiştirmiş, taşları yerinden oynatmıştır. Global oyunda denklemler değişmekte, ezberler bozulmaktadır. Böylece daha kaotik bir dünyaya kapılar aralanırken, insanlık, yeni amillerin doğuşunu ve yeni aktörlerin sahneye çıkışını beklemeye koyulmuştur. Büyük ve girift bir oyuna hazırlanan taraflar, tekrar karılmış kartlarla masaya oturmaktadır. Türkiye ise yeniden şekillenen dünyada gelişip büyürken, kendi kuvvetli kozlarını tesis etmektedir. Bununla birlikte Türkiye, yükseldiği zirvelerde yalnızlaşmaktadır. Yeni yüzyılda değişen şartlar, ülkemizi kendi yağıyla kavrulmaya zorlamaktadır. Türkiye, ekonomiden güvenliğe, bölgesel adımlardan uluslararası ilişkilere kadar hemen her alanda kendi göbeğini kesmek durumundadır. Türkiye; yeni kaotik küresel ve bölgesel düzene uyum sağlamaktan çok, ona yön vermek ihtiyacında, hatta zaruretindedir. Bu doğrultuda, geleceğimizi ipotek ve vesayetten uzak tutacak, egemenlik haklarımızı koruyacak bir yol haritası belirlenmesi; iç ve dış politikada isabetli ve sağlıklı adımlar atılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

'BAHÇELİ'NİN DAVETİ, DEM'E EMPERYALİZMİN TAŞERONU OLMAKTAN VAZGEÇME ÇAĞRISIDIR'

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamalarının, terörizme verilmiş bir taviz olmadığını söyleyerek, "Sayın Bahçeli'nin daveti; parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM'e, emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır. Safını ve yerini netleştirme, dostunu düşmanını belli etme uyarısıdır. ABD'nin mayın eşeği PKK ile bağlarını tamamen koparıp Türkiye partisi olma tavsiyesidir. Sayın Genel Başkanımız tarafından ısrarla, sabırla iyi niyet ve ferasetle dillendirilen çağrı; birlik, beraberlik ve bin yıllık kardeşliğin korunmasını hedeflemektedir. Bu çağrının temel gayesi, terörü ülkemizin gündeminden sonsuza kadar kaldırmaktır. Şehit cenazelerine, anaların ağıtlarına son vermektir. Bu davete ne cevap verilirse verilsin, devletimizin terörle mücadelenin tavizsiz sürdürülmesi noktasındaki azim ve kararlılığı asla değişmeyecektir. Teröristlerle asla müzakere edilmeyecek, bilakis terörle mücadele amansız surette sürdürülecektir. Bahis konusu davet, kamuoyundan da büyük destek almıştır. Mesaj, aziz milletimizce alınmıştır. Muhatabına da mehil verilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın duruşu, MHP'nin tutumu; ucuz ve hamasi yaklaşımlarla, oy avcılığıyla, tribünlere oynamakla basite indirgenecek bir mesele değildir. Bu iş, sanıldığından çok daha ciddi ve mühimdir. Herkes adımını ona göre atmalı, ayağını denk almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele siyasetler üstü, politikalar ötesi yaklaşımla değerlendirmelidir" dedi.

'SİYASET GÖLGE OYUNU DEĞİLDİR'

Türkiye'nin terörle mücadeleye 40 yılda milyarlarca dolar harcadığını belirterek, "Terörle mücadelenin bitmesi ve ekonomi üzerindeki ağır yükünün ortadan kalkması demek; yatırımların, istihdamın artması demektir. Ekonominin düzelmesi demektir. İşsizlere iş, aşsızlara AŞ demektir. Emekli ve çalışan maaşlarının artması demektir. Türk parasının alım gücünün artması demektir. Aynı zamanda kardeşlik siyasetinin, kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi demektir. İç barışın, yurt çapında huzur ve sükunun takviyesi demektir. Bu arada, MHP kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberliğin dinamiklerini güçlendirme çabasındayken; milliyetçi ve vatansever geçinip suya yazı yazanları, karnından konuşanları da ikaz ediyoruz. Siyaset bir gölge oyunu değildir, orta oyunu veya vantrilok gösterisi hiç değildir. Siyaset ciddi bir iştir, taklitçiliği kaldırmaz. Taklitler daima aslını aratır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Semih Yalçın, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: Türkiye, kendi göbeğini kesmek durumundadır - Son Dakika

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