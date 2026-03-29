MHP'li Yıldız: Komisyonumuz, Türkiye'nin barışla ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir - Son Dakika
MHP'li Yıldız: Komisyonumuz, Türkiye'nin barışla ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir

MHP\'li Yıldız: Komisyonumuz, Türkiye\'nin barışla ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir
29.03.2026 15:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "Komisyonumuz, Türkiye'nin barışla, bütünlükle, demokrasiyle ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "Komisyonumuz, Türkiye'nin barışla, bütünlükle, demokrasiyle ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir. Canları ve kanları pahasına vatanımız için hayatlarımı hiçe sayan şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin kardeşlik iradesi, milli bütünlüğümüzün sarsılmaz teminatıdır" dedi.

MHP'li Yıldız, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Raporun sonuç bölümünde yazılı olduğu gibi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis'in temsil gücünü, siyasetin çözüm üretmek kapasitesini ve milli iradenin denetim imkanlarını aynı zeminde buluşturan bir örnek ortaya koymuştur. Toplantılar boyunca oluşan müşterek kanaat, şiddet ve terörle mücadele yönteminin sadece güvenlik tedbirleriyle sınırlı kalmaması gerektiği yönündedir. Tam demokrasiye dayanan yurttaşlık bilincinin, eşitlik temelli kardeşliğin ve kurumsal şeffaflığın kalıcı huzur ve barışı mümkün kılacağı değerlendirilmektedir. Komisyon raporu, idari ve hukuki düzenlemeler için yol gösteren bir çerçeve ortaya koyarken, toplumla uyum adımlarının ertelenemez bir alan olduğunu hatırlatmaktadır. Siyasetin görevi, toplumun farklı seslerini ortak geleceğin dilinde buluşturmaktır. Milletin vicdanıyla, aklıyla ve irfanıyla yürüyen bu süreç, kalıcı sonuç üreterek; kardeşlik, birlik ve bütünleşme temelli bir vatandaşlık anlayışıyla güçlendiğinde, 'Türkiye modeli'nin en kıymetli kazanımı olan iç huzur, sağlam zeminler üzerinde yükselecektir. Bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde büyük zorlukları aşarak kardeşlik temelinde kurulan Cumhuriyetimiz, ikinci asrının başlangıcında toplumsal barış ve huzur iklimini tam manasıyla temin edecektir" ifadelerini kullandı.

'ORTAK GELECEK HEDEFİMİZ, KURUMSAL TEMİNAT KAZANACAK'

Feti Yıldız, TBMM çatısı altında gerçekleştirilecek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ve milletin aydınlık bir geleceğe ulaşmasının sağlanacağını ifade ederek, "Demokratik, çoğulcu ve herkesin kendini ait hissettiği bir Türkiye'yi hep birlikte büyük bir çabayla inşa etmek için hakikatin göz ardı edilmediği, duyguların inkar edilmediği ve siyasetin çözüm üretme cesareti gösterdiği bir anlayışın benimsenmesi hayati önemdedir. Komisyonumuz, Türkiye'nin barışla, bütünlükle, demokrasiyle ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir. Canları ve kanları pahasına vatanımız için hayatlarımı hiçe sayan şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin kardeşlik iradesi, milli bütünlüğümüzün sarsılmaz teminatıdır. Oluşan müşterek kanaat, sürecin kamu düzenini koruyan, hak ve hürriyetleri genişleten, toplumsal rızayı büyüten ve ortak geleceği kurumsal bir disiplin içinde taşıyan bir yol üzerinde ilerlemesi yönündedir. Bu rapor, çalışmaların ve gelen raporların tümünden süzülen birikimi ve ortak aklı, izleyen dönemde atılacak adımlara rehberlik edecek bir çerçeve halinde dikkatlere sunmaktadır. Bundan sonraki safhada, tespit ve takip mekanizmalarının öngörülebilirliği, idari ve hukuki düzenlemelerin açıklığı, toplumsal uyum adımlarının kapsayıcılığı ve Meclis denetiminin sürekliliği belirleyici olacaktır. Komisyonun ortaya koyduğu yaklaşım, ortak gelecek hedefini ortak projelerle güçlendirilen, bölgesel kalkınmayı hızlandıran, sosyal bağları onaran ve ayrıştırıcı senaryoların zeminini daraltan bir bütünleşme üretmeyi esas almaktadır. Ortak gelecek hedefimiz, milli iradenin gözetiminde kurumsal teminat kazanacaktır. Türkiye modeli, meşruiyet, istikrar ve toplumsal barış üreten bir çerçeveye dönüşecektir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hazırlanan öneri ve değerlendirmemizi içeren raporumuz, yasa çalışmalarında esas alınmak üzere siyasi partilerin ve kamuoyunun takdirine sunulmuştur. Bu çok değerli çalışmanın gerekleri daha fazla zaman kaybetmeden ivedilikle yerine getirilmelidir" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Yıldız: Komisyonumuz, Türkiye'nin barışla ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir - Son Dakika

SON DAKİKA: MHP'li Yıldız: Komisyonumuz, Türkiye'nin barışla ve kardeşlikle güçleneceğini göstermiştir - Son Dakika
