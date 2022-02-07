MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel bir durum yoktur - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam Kampı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli, gündeme dair birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun altını çizerek, 2023'teki seçimlerde aday olamayacağı iddiaları hakkında ise, "En az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız" dedi.

"İDDİANIN YASAL HİBÇİR TEMELİ YOKTUR"

MHP lideri Bahçeli yaptığı değerlendirmede, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır. Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

"KİMSE BULANIK SUDA BALIK AVLAMASIN"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."