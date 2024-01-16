MHP lideri Devlet Bahçeli\'den, sanatçı Zülfü Livaneli\'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin hedefinde geçtiğimiz gece bir programda söz alan ve "Yerel seçimlerde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak." sözleri ile tepki çeken Zülfü Livaneli vardı.

"YA GERİCİ ORDULAR YA HAREKET ORDUSU KAZANACAK"

Geçtiğimiz hafta bir ödül töreninde Zülfü Livaneli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında bir konuşma yaptı. Livaneli İmamoğlu'na övgülerde bulunarak "31 Mart, tarih kaydığı için aynı gün değil gerçi ama yine de sembolik 31 Mart… Yerel seçimlerde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak. Hareket ordusunun kazanacağına ben inanıyorum" dedi. Bu sözler tepkilere neden oldu.

"YENİ YETME YOBAZ ZİHNİYET"

Bugün grup toplantısında konuşan Bahçeli hem Livaneli'yi hem de İmamoğlu'n hedef aldı. Bahçeli şunları söyledi: "Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan bir zat beş para etmez akla çöreklenmiştir. 31 Mart'ta ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Avcı taburlarını duyan gören yoktur. Livaneli'nin çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB başkanından tek bir itiraz gelmemiştir. Alın birini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyettir.

"MİLLETE GERİCİ DEMEK SU KATILMAMIŞ SOYSUZLUKTUR"

Millete gerici demek küfürdür. Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış soysuzluktur. Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacaktır. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacaktır. Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir. Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz."