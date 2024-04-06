MHP Milletvekili Baki Ersoy: Kazananın Pınarbaşı'yla birlikte kardeşlik ve huzur olacak - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Baki Ersoy: Kazananın Pınarbaşı'yla birlikte kardeşlik ve huzur olacak

MHP Milletvekili Baki Ersoy: Kazananın Pınarbaşı\'yla birlikte kardeşlik ve huzur olacak

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ilçesinde yenilenecek seçimle ilgili olarak, kazananın Pınarbaşı ile birlikte kardeşlik, komşuluk ve huzur olacağından şüphelerinin olmadığını belirtti. Ersoy, seçimin yenilenmesi kararının demokrasinin sağlıklı işlemesi ve hukukun üstünlüğü için değerli olduğunu vurguladı. Ayrıca, seçimin sadece Pınarbaşı ölçeğinde bir demokrasi mücadelesi olmasını arzu ettiklerini ifade etti.

06.04.2024 21:53  Güncelleme: 21:55
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ilçesinde yenilenecek seçim ile ilgili olarak, "Kazananın Pınarbaşı'mızla birlikte, kardeşliğin, komşuluğun ve huzurun olacağından hiçbir şüphemiz yoktur" dedi.

Ersoy; 31 Mart'ta yapılan ve 2 Haziran'da yenilenecek olan Pınarbaşı seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Demokrasinin sağlıklı işlemesi için yaptığımız itirazların sonuç vermesi, hukukun üstünlüğü ve milli iradenin sağlıklı tecelli etmesi için şüphesiz çok değerlidir" diyen Baki Ersoy; "Kayseri'mizin güzide ilçelerinden Pınarbaşı'mızda 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinin, 2 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Demokrasinin sağlıklı işlemesi için yaptığımız itirazların sonuç vermesi, hukukun üstünlüğü ve milli iradenin sağlıklı tecelli etmesi için şüphesiz çok değerlidir. Ülkemiz gündeminden yerel seçimlerin düşmesi ve normal hayatın devam etmesi yegane arzumuz olduğu için bundan sonraki süreçte bu seçimin sadece Pınarbaşı ölçeğinde verilen örnek bir demokrasi mücadelesi olmasını arzu etmekteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur ittifakı olarak 2 Haziran seçimlerinin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi, memleketimizin, milletimizin dirliği ve birliği içerisinde sürecin sonuçlanması hususunda gayret gösterme noktasında kararlıyız. Zira, hiçbir seçim ve seçim sonucu alınmış hiçbir makam candan, hemşehrimizin birliğinden ve huzurundan daha önemli değildir. Sağlığın, huzurun, insan hayatının her türlü dünya nimetlerinin ötesinde olduğunun da farkındayız. Bu vesileyle değerli dostum, kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in evladı Hüseyin Keskin'in elim bir hadise sonucunda vefatından dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü tekrar ifade ederek kardeşime Allah'tan rahmetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

2 Haziran'daki seçimde kazanın ilçe birlikte kardeşliğin ve huzurun olacağını kaydeden MHP'li Ersoy; "Diğer taraftan; Pınarbaşı kamuoyuna, değerli seçmenlerimize ve hemşerilerimize de Milliyetçi Hareket Partisi'ni sahiplenme hususunda gösterdikleri yüksek alakaya teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan tüm arkadaşlarımızın daha yüksek düzeyde sağduyuyla, yenilenecek seçimlere müdahil olmalarını ve adayımız Memduh Uzunoğlu'na daha güçlü şekilde destek vereceklerinden hiçbir şüphemiz yoktur. Ayrıca bu süreçte yine bunun sadece bir seçim olduğu gerçeğini unutmadan, komşuluğun, hısımlık ve akrabalık hukukunun varlığını ve süreç sonunda herkesin yüz yüze bakacağı gerçeğini asla unutmayacağız. Diğer taraftan bu seçimin, Pınarbaşı üzerinde hiç kimsenin bir meydan okuma yeri olarak görmemesi, kişisel çıkar ve menfaat duygusu ile güzel ilçemizin huzurunu bozmaya kalkmasına da en başta Pınarbaşılı hemşehrilerimiz müsade etmeyecektir. Zira Pınarbaşı kendi köklü geleneği ile değerleriyle Avşarıyla Çerkeziyle, huzurun, kardeşliğin, dayanışmanın ve kaynaşmanın yaşandığı, ve ayrıca kendi içerisinde hep birlikte Türk milleti olmayı başarmış büyük hatıraların olduğu bir ilçemizdir. Bu itibarla Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ilkeleri doğrultusunda bizim için esas olan milletin huzurudur, kardeşliğidir. Bu seçimde de en önemli husus yine sayın Genel Başkanımızın ve partimizin ilkeleri doğrultusunda yolumuza devam etmektir. Bu vesileyle büyük bir olgunlukla ve sağ duyu ile bu seçim sürecinin tamamlanmasını, kazananın Pınarbaşı'mızla birlikte, kardeşliğin, komşuluğun ve huzurun olacağından hiçbir şüphemiz yoktur" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili Baki Ersoy: Kazananın Pınarbaşı'yla birlikte kardeşlik ve huzur olacak - Son Dakika

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