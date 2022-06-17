MHP Milletvekili Öztürk: "Eğitim yatırımlarına ekonomik destek 5 kat arttı" - Son Dakika
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MHP Milletvekili Öztürk: "Eğitim yatırımlarına ekonomik destek 5 kat arttı"

17.06.2022 00:58
MHP Milletvekili Öztürk: "Eğitim yatırımlarına ekonomik destek 5 kat arttı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, eğitim yatırımlarına verilen ekonomik desteğin 5 kat arttığını belirterek 70 milyondan 370 milyon liraya çıktığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, eğitim yatırımlarına verilen ekonomik desteğin 5 kat arttığını belirterek 70 milyondan 370 milyon liraya çıktığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılbaşında 70 milyon lira olarak açıklanan Kırıkkale'deki eğitim yatırımlarının yeni İl Milli Eğitim Müdürünün gelmesiyle 5 katından fazla yani 370 milyon liraya çıktığını söyledi.

"Kırıkkale'ye kim hizmet ederse bizim başımızın tacıdır" diyen Öztürk, "Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sayın Hayati Telefoncu göreve başlar başlamaz hummalı bir çalışma başlatmış ve Kırıkkale'de kangren haline gelen sorunların çözümü amacıyla her türlü gayretin içerisine girmiştir. Bizler de elbette Milliyetçi Hareket Partisi olarak il müdürümüzün çalışmalarında her daim destekçisi ve yardımcısı olacağız. Kırıkkale'mize her kim ki; gönülden canla başla çalışır, bizler de hiç tereddüt etmeden yanında oluruz" dedi.

TBMM'de yaptığı açıklamasında eğitimde; özellikle inşaat yatırımlarındaki hızlanmanın dikkat çekici olduğunun altını çizen Öztürk, "Gerek mevcut okul güçlendirmeleri, yaz aylarında yapılması gereken doğalgaz dönüşümleri, yeni 6 adet anaokulu inşaatının yanı sıra, özel eğitim uygulama okulunun Kırıkkale'ye kazandırılması, gerekse Yuva Mahalle'mizdeki daha önce inşaatı durmuş olan Kızılay Anaokulu'nun hizmete hazır hale getirilmesi tüm Kırıkkale'de büyük memnuniyet uyandırmıştır" diye konuştu.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çok sayıda projenin; yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü ile Kırıkkale'de de hız kazanmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Öztürk, "Kırıkkale'de taş üstüne taş koyanın yanındayız ve Kırıkkale'mizin her alanda kazanım elde etmesi için her zaman olduğu gibi koşturmaya, mücadele etmeye, kapıları aşındırmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Milletvekili Öztürk: 'Eğitim yatırımlarına ekonomik destek 5 kat arttı' - Son Dakika

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