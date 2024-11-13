Politika

MHP MYK Üyesi Çavuş: "Liderimiz 'terörsüz bir Türkiye' için adım attı"

SAMSUN – Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çavuş, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yaptığı çağrıyı, "Terörsüz bir Türkiye için atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, Ordu, Sinop ve Samsun teşkilatlarının katılımıyla yapılacak 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları'nı duyurmak maksadıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda MHP İl Başkanı Burhan Mucur ve MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Liderimiz terörsüz bir Türkiye için bir adım attı"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantındaki Öcalan açıklamasına değinen MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, "Dünya ve ülkemizin çevresi yangın yeri. İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırıları devam ediyor. İran'la saldırı durumundalar. İsrail'in kendilerine göre çizdiği bir harita var. O haritanın(arz-ı mevud) içerisinde bizim topraklarımız da yer alıyor. Ülkemiz böyle bir tehdit altında. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Genel Başkanımız 1 Ekim'de DEM Partililerin yanına gidip onlarla el sıkışarak bir hamle yaptı. 22 Ekim'de grup toplantısında terörsüz bir Türkiye için bir adım attı. Bu adım atıldıktan sonra 44 gün geçti. Terörsüz Türkiye'nin özlemini hepimiz çekiyoruz. Düne kadar MHP'nin terörle ilgili müzakere ve oturulacak masaların önünde engel olduğu söyleniyordu. Şimdi ne oldu? Milliyetçiliği ile ilgili hiçbir kuşkuya yer kalmayan bir lider çıktı ve dedi ki 'Terörsüz bir Türkiye için bir adım atıyorum, çağrıda bulunuyorum.' Biz liderimize inanıyoruz. Liderimizi sorgulamıyoruz, yargılamıyoruz. Çünkü bizim de özlemini duyduğumuz dağlarında, bayırlarında, kırlarında terörsüz, bombaların patlamadığı ülke hayal ediyoruz. Bu hayalimizden vazgeçmedik ve vazgeçmiyoruz. Düne kadar bizdik engel, 'hadi gelin' diyoruz. Hodri meydan" dedi.

"Türkmen Beyimiz, 'Ya dediğimiz gibi olursunuz ya imha olursunuz' dedi"

Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı dinlendiğinde ortaya çıkan mesaja da değinen MYK Üyesi Çavuş, "Genel Başkanımız Bahçeli, Öcalan ile ilgili bir çağrıda bulundu evet ama bu çağrıyı meclis başkanlığına, genel kurula hitap etmesi için bu çağrıda bulunmadı. Meclisin başına geçsin diye de çağrıda bulunmadı. Oradaki çağrı netti. Metnin tamamını okuduğunuzda ya da grup toplantısının tamamını izlediğinizde hak vereceğiniz şeyler olacaktır. Tartışılacak konular da olabilir ama çok net bir şey söylüyor. Tabiri bence ki birçok arkadaşım da bunu söyledi. Genel Başkanımız, Türkmen Beyimiz dedi ki, 'Ya dediğimiz gibi olursunuz ya imha olursunuz.' Buradaki anlamı kavramak lazım. Bizler de bunu evirip, çevirmiyoruz. Dün söylediğimiz neyse bugün de bunu tekrar ediyoruz. Terörsüz Türkiye için bunu yapmaya muktedir olanlar buyursun gelsinler. Bunun için önümüzde bir engel yoktur. Madem engel yoksa sizinle oturalım, konuşalım, anlaşalım. Biz şu anda öyle bir şey yaptık ki terörün bitmemesi veya terörün bitirmek istemeyenlerin amacının ne olduğunu tüm Türkiye görecek. O günden bu güne geçen süreçte herkesin söylemlerini, adımlarını niyetlerine dair fikrimiz bile var. Bu süreçte; kimin kanla beslendiğini, kimin kan peşinde olduğunu ve kimin gerçekten kardeşlik ve barışın peşinde olduğunu Türk milleti görüyor. Allah'ın izniyle de gereken cevabı bizim milletimiz, Kürt kardeşlerimiz, vatandaşlarımız verecek" diye konuştu.

"Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"

Toplantının düzenleniş amacından bahseden MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise "Biz 17 Kasım'da Samsun'da bölge toplantısı yapacağız. Ev sahibiyiz. Onun için Sinop ve Ordu'dan katılımla 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları' adı altındaki toplantımıza davet etmek için bu toplantıyı organize ettik. MHP teşkilatlarımızdan katılım olacak" şeklinde konuştu.

Samsun'da, Cumhur İttifakı olarak uyumlu çalıştıklarını belirten Mucur, "Samsun Organize Sanayi Bölgeleriile ilgili güzel gelişmeler var. Önemli yatırımlar bekleniyor. İstihdam noktasında de şehre büyük katkıları olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.