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MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da - Son Dakika

MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da

04.12.2021 14:31
MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince organize edilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı Adana'da gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince organize edilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı Adana'da gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' temasıyla 2023'e kadar herkese ulaşacaklarını, her kapıyı çalıp, ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtmişti.

Bunun üzerine MHP Genel Başkanlığı koordinesinde başlanan 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' toplantısı Adana'da da gerçekleştirildi. Program kapsamında Adana Milletvekili MYK Üyesi Muharrem Varlı, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MYK Üyesi Uğur Öztürk, MYK Üyesi Serdar Soydan, MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan ve teşkilatlar kentte ilk olarak Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde basınla kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşan Adana Milletvekili MYK Üyesi Muharrem Varlı, ekonomideki sıkıntıları bildiklerini ancak sorunları aşmak için çalıştıklarını söyledi. Varlı, "Dolar her gün yükseliyor, bir türlü önü alınamıyor. Bu salonda kimsenin cebinde dolar yok. 57.hükümete yaptıklarının aynısını şuanda bu hükümete yapmaya çalışıyorlar. Başka türlü diz çöktüremedikleri Cumhur İttifakı'na ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışıyorlar. Allah'a şükür hepsinin üstesinden gelecek gücümüz var. Artık söz sahibi bir Türkiye var" diye konuştu.

Daha sonra heyet, şehit aileleri, odaların yönetimleri, muhtarlar, ülkücü şehit aileleri ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle buluştu. - ADANA

MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da
MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da
MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da
MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Adana'da - Son Dakika
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