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MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi - Son Dakika

MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi

06.02.2022 16:29

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kampa ilişkin detaylar sızdı. İddiaya göre MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmaylarına 'CHP'nin lider çıktığı bölgede bu partinin yolundan saptığını anlatarak, vatandaşlarımızı MHP'ye çekin' dediği belirtildi. MHP'lilerin de CHP'nin başarılı olduğu bölgelerde bir çalışma içine gireceği öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Kızılcahamam'da 2 günden bu yana kampına devam ediyordu. MHP lideri Bahçeli, bugün basın karşısına çıkarak kampta konuşulanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi vardı. CHP'nin seçimlerde lider çıktığı bölgelere odaklanacaklarını belirten Bahçeli, "19 Şubat 2022 tarihinde başlamak suretiyle, en son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde, bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacağız, milletimizi aydınlatacağız. Bunun yanında bütün ilçelerimizde çalışmaları yoğunlaştıracağız" dedi.

KAMPTA HERKESİN DİLİNDE AYNI HEDEF VAR

Bahçeli'nin bu sözlerinin perde arkası da çok geçmeden belli oldu. İddialara göre MHP lideri Bahçeli'nin kamptaki kurmaylarına 2023 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir talimat verdiği ortaya çıktı. CHP'nin seçim bölgelerinde çalışmaların sıklaştırılmasını talep eden Bahçeli, milletvekillerinin vatandaşlara CHP'nin Atatürk ve milliyetçilik yolundan saptığını anlatmalarını istedi.

MHP'YE OY VERMEYEN MİLLİYETÇİLERİ KAZANMAK İSTİYORLAR

MHP'nin bir diğer hedefinin ise MHP'ye oy vermeyen ve kendisini daha ortada gören milliyetçilerin oyunu almak olduğu belirtildi. Buna göre bazı seçim bölgelerinde CHP'ye oy vermeyen ancak MHP'ye de gitmek istemeyen vatandaşların oylarına talip olunacağı ifade edildi. MHP'lilerin CHP'nin yüksek oy aldığı ilde oylarını artırma çabaları olduğu da kamptan gelen bilgiler arasında.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kızılcahamam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi - Son Dakika
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