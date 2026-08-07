MHP ve CHP'den Barış Kanun Teklifi Açıklamaları - Son Dakika
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MHP ve CHP'den Barış Kanun Teklifi Açıklamaları

MHP ve CHP\'den Barış Kanun Teklifi Açıklamaları
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MHP'li Akçay ve CHP'li Alp, barış süreci için hazırlanan kanun teklifini savundu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahiplerinden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu teklif, bir af düzenlemesi değildir, suçun niteliğini değiştirmemektedir, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldırmamaktadır." dedi.

Akçay, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde söz aldı.

Teklifin denetime açık yasal bir çerçeve olduğunu vurgulayan Akçay, teklifi, "Özgün bir Türkiye modeli" olarak nitelendirdi.

Kanun teklifindeki düzenlemeleri anlatan Akçay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında güçlü takip ve koordinasyon kurulu oluşturulacağını belirtti. Akçay, Kurulun TBMM'ye de bilgi vereceğini dile getirdi.

Teklifte zafiyetin bulunmadığı belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Bu teklif, bir af düzenlemesi değildir, suçun niteliğini değiştirmemektedir, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldırmamaktadır. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin hukuki varlığını ortadan kaldırmamaktadır. Teklifin özü şudur, belirli şartların gerçekleşmesi halinde, belirli suçlar bakımından, belirli sürelerle ve yargısal karar mekanizmaları içinde soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinin ertelenmesidir. Bu yönüyle teklif, hukuk devleti ilkesine, kamu düzeninin korunmasına, ceza adalet sisteminin amaçlarına ve devletin stratejik aklına uygun bir düzenlemedir. Örgüt lağvedilmeden, silahlar bırakılmadan teklifin tek bir hükmü işlemeyecektir."

"Sorumluluğumuzu biliyoruz"

Teklifin ilk imza sahiplerinden CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye'nin şiddetten arındırılmış bir ülke olması gerektiğini belirtti.

PKK'nın kendisini feshettiğini açıkladığını hatırlatan Alp, sürecin başarılı olabilmesi için demokrasi taleplerinin de karşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

Teklife destek verdiklerini bildiren Alp, şunları kaydetti:

"Bizim parti olarak ilkesel tutumumuz, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporda belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, bu yolla çatışma ve silahların devreden çıkarılması çabasına destek olmaktır. Türkiye, hem güvenlik mimarisini hem toplumsal barışını hukuk ve demokrasi zemininde oluşturmak zorundadır. Terörün bitmesi Türkiye için tarihi bir fırsattır. Terörün bitmesi kırmızı çizgimizdir. Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz."

Akçay ve Alp'in açıklamalarının ardından teklifin ilk imza sahiplerinin sunumları tamamlandı. Komisyonda teklif üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA

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