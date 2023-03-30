CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, Ankara'daki evinde ziyaret etti.
Görüşme talebinin, Ahmet Necdet Sezer'den geldiği belirtildi. Sezer'in evinde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.
Görüşmenin ardından açıklamada bulunan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.
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