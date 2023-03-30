CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi

30.03.2023 15:39

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Görüşme talebinin Sezer'den geldiği belirtilirken, basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, Ankara'daki evinde ziyaret etti.

GÖRÜŞME TALEBİ SEZER'DEN GELDİ

Görüşme talebinin, Ahmet Necdet Sezer'den geldiği belirtildi. Sezer'in evinde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

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Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

"BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Mert kursun : tam adamını bulmusun Cevap Yaz 34 18 Yayından Kaldır
  • astragan: tabi bulmuşsunuz birbirinizi.. Cevap Yaz 37 17 Yayından Kaldır
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Kulisleri sarsan bomba iddia: Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak Kulisleri sarsan bomba iddia: Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak Ahmet Necdet Sezer'den Kılıçdaroğlu'na Destek: 'Başarılı Olmasını Diliyorum' Ahmet Necdet Sezer'den Kılıçdaroğlu'na Destek: 'Başarılı Olmasını Diliyorum'

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Son Dakika Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi - Son Dakika
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