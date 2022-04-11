Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu

11.04.2022 14:29
Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddialarla ilgili ilk kez konuştu. "Benim dışımda gelişen bir konu" dedi.

Siyasetin son günlerde en çok konuştuğu konu; olası cumhurbaşkanı adayları... Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir isim daha ortaya atıldı. Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı düşündüğü iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

"İDDİANIN TEMELİNİ BİLMİYORUM"

Habertürk'ten Çimen Çetin'e konuşan Kılıç, konuyla ilgili yapmış olduğu ilk açıklamada, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamalara da işaret ederek, "Başkanlar, adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI İLE GÖRÜŞMEM OLMADI"

Haşim Kılıç, ayrıca 6'lı masada yer alan liderlerle de herhangi bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündeminde bulunmadığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ DA İDDİALARI DOĞRULAMADI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen bir diğer isim ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bugün yaptığı açıklamasında iddiaları yanıtlayan Yavaş, "Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum" dedi.

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Millet İttifakı, Haşim Kılıç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu - Son Dakika


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