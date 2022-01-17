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Millet ve Cumhur'a alternatif Halk İttifakı resmen kuruluyor! - Son Dakika

Millet ve Cumhur'a alternatif Halk İttifakı resmen kuruluyor!

17.01.2022 17:33

Sol partilerin bir süredir üzerinde çalıştığı üçüncü ittifak görüşmelerinde sona gelindi. İsmi "Halk İttifak" olarak belirlenen ittifak için 9 parti yarın Ankara'da bir araya gelecek. Toplantıda son pürüzler ele alınacak.

Türk siyasetinde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesinin ardından kurulan ilk ittifaklar Cumhur ve Millet olmuştu. Bir süredir sağ partiler ve sol partiler, üçüncü ittifak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak üçüncü ittifakı kurmaya en çok sol partiler yaklaştı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Ankara'da HDP'nin de aralarında bulunduğu 9 partinin katılımıyla '3'üncü yol ittifakı'nın nasıl olabileceğine ilişkin toplantı yapılacağını söyledi.

"ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK"

HDP'li Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oluç, Ankara'da toplantı gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu toplantıya 8 siyasi parti ve HDP katılacak. Orada Türkiye'nin gündemi konuşulacak. Bu ekonomi politikalarının yarattığı sorunlar karşısındaki mücadelenin ve demokrasi eksikliği ele alınacak. Elbette ki bu tartışmanın bir parçası da 2023'de yapılması gereken seçimler olacak. Seçimlerde, nasıl bir tutum alınması gerektiği konusu da konuşulacak. Yani Türkiye'nin bütün meseleleri konuşulacak. Katılan partilerle birlikte ortak bir açıklama yapılır" diye konuştu.

"HDP HARİÇ HEPSİ MECLİSİN DIŞINDAN PARTİLER"

Toplantıya şu anda HDP dışında 8 partinin katılacağını aktaran Oluç, "Meclis'te grubu olan partiler yok, Meclis dışından partiler. Esas itibarıyla adı kimi zaman 'demokrasi ittifakı' kimi zaman 'Demokrasi ittifakı' olarak adlandırılan bir '3'üncü yol ittifakı'nın nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinin yapılacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla 'millet ittifakı'nın içindeki partiler yer almayacak" dedi.

"HDP'NİN ŞİDDETLE ÇATIŞMAYLA BİR ALAKASI YOKTUR"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekelerin bu hafta TBMM Karma Komisyon'da görüşülmeye başlanacağını da hatırlatan Oluç, "Komisyonda görüşlerimizi açıklayacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete darbe vurulması, tasfiye edilmesi çabaları doğru değil. Demokratik siyaset zeminindeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. HDP'nin şiddetle çatışmayla bir alakası yoktur. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir" diye konuştu.

Seçim hesaplarını değiştirecek hamle! Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
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Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Ankara, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Millet ve Cumhur'a alternatif Halk İttifakı resmen kuruluyor! - Son Dakika
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