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Milletvekili Arvas: "Gelin geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Gelin geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim"

17.12.2021 09:34
Milletvekili Arvas: "Gelin geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bütçe görüşmelerinin devam ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde Van'ın sanayi altyapısını, avantajları, bölgesel teşvikleri ve yapılan yatırımları anlatarak, yatırımcıları Van'a davet etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bütçe görüşmelerinin devam ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde Van'ın sanayi altyapısını, avantajları, bölgesel teşvikleri ve yapılan yatırımları anlatarak, yatırımcıları Van'a davet etti.

Van Milletvekili Arvas, yaptığı konuşmada, farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerle zenginleşen Van'ın dünya üzerindeki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Arvas, "Urartulardan kalma ve halen yaşam alanı olan Van'ın çok eski tarihlerden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasının nedeni jeopolitik ve jeostratejik konumu ile yakından ilgilidir. Terörün, bölgenin gelişimine ve geleceğine ipotek koyduğu Van, AK Parti döneminde bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Coğrafi konumu nedeniyle ticaret yolları üzerinde bulunması büyük bir avantaj olan Van, sosyo-ekonomik olarak da bölgenin çekim merkezidir. Çevre illerden aldığı göçler ve nüfus yapısı itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun özeti gibidir. Bu nedenle Van, jeopolitik konumu itibariyle bölge illeri üzerinde çok belirleyici rol üstlenmektedir. Komşu iller ile güçlü bir etkileşimi olan Van'ın huzur ve ehemmiyeti, bölgenin ve ülkemizin bekası için büyük bir önem arz etmektedir. Van ili ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, güçlü ve hızlı gelişen ekonomisi ile bölgenin en önemli kentidir. Van; genç nüfusu, stratejik konumu, ticari kaynakları, turizm potansiyeli, doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği ile yatırıma açık bir fırsat alanıdır. Van, Türkiye'nin ve Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısıdır. Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'nın kesiştiği bölgede yer alan Van şehri, sahip olduğu stratejik konumu itibariyle İran, Irak ve Azerbaycan'la yapılan ticarette önemli bir üs konumundadır. 500 kilometre hinterlandında Irak, Suriye, Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan ve Ermenistan gibi altı ülke bulunmaktadır. Van'ın Ortadoğu, Kafkas ve Asya pazarlarına yakınlığı, karayolu, demiryolu ve havayolu ile sunduğu ulaşım kolaylığı, beşeri sermayesi, verimli arazileri, yenilenebilir enerji potansiyeli, yüksek sanayi altyapısı ile yatırımcılara büyük imkan ve fırsatlar sunmaktadır" dedi.

Van'da 1998 yılında kurulan ve ilk yatırımcısı olduğu organize sanayi bölgesinin alan büyüklüğü bakımından 510 hektarlık olduğunu hatırlatan Arvas, "Karma sanayi faaliyetlerin olduğu bölgede 410 sanayi parseli bulunmaktadır. Cazibe merkezleri kapsamında artan talep ve uluslararası markalaşmış firmaların yapmış olduğu başvurular doğrultusunda 277 hektarlık 5'inci etap için de ödemeler yapılarak OSB sınırlarına dahil edilmiştir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele sonucunda kalkınmada büyük bir ivme yakalayan bölgemizde, Erciş ilçemizde ikinci bir organize sanayi bölgesi kurulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı finansal destekle alt yapısı tamamlanmıştır. Yaklaşık 22 hektar alandan oluşan birinci etapta 24 sanayi parseli yatırımcılara tahsisi edilmiş, 9 firmaya ruhsatları verilmiştir. Erciş ilçemize ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak organize sanayi bölgesinde 800 kişilik istihdam hedeflenmektedir. 2017 yılında tamamlanan tekstilkent projesinde, üretim yapan 32 firma ile doluluk oranı yüzde 100 seviyesindedir. Bu projede toplam 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanmıştır. Hükümetimizin sağladığı teşvikler ve artan talepler değerlendirilerek 2019 yılında Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. 100 hektarlık alanı kapsayan Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB'de 42 adet sanayi parselinin yol, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları tamamlanmış, yatırımcılara tahsisi başlatılmıştır. Proje ile 15 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemiz, jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif bir kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır. Van ilimiz, jeotermal kaynağı bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Özellikle Erciş ve Çaldıran ilçelerimizde hali hazırda bulunan kaynakların doğru değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Erciş'te Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarını başlattık. Yapılan jeofizik etüt çalışmaları sonucunda tespit edilen bölgede 2 adet jeotermal kuyu açılacak, yatırımın fizibil olması durumunda Erciş ilçemiz sınırları içinde bin dönümlük alanda Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak yatırımın tamamlanması ile birlikte bin kişilik doğrudan istihdam sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Arvas, AK Parti'li belediyelerle birlikte tevazu, samimiyet ve gayret ile topyekün başlattıkları yatırım, üretim ve istihdam seferberliği ile katma değer sağlamaya, gençler için istihdam oluşturmaya çabaladıklarını söyledi. Arvas, "Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın sağladığı destekler ve teşvikler ile Gürpınar Belediye Başkanımız 6 bin 500 metrekare bir fabrika inşa ederek 350 kişilik istihdam sağladı. Bu oran inşallah 2022 yılında 650 kişiye ulaşacaktır. Aynı şekilde Gevaş Belediye Başkanımız kurduğu 2 bin 800 metrekare tekstil atölyesi ile 200 kişinin istihdamına olanak sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın sağladığı katkılar ile yapımı devam eden 5 bin metrekarelik yeni fabrika da 2022 yılında 500 kişiye daha iş imkanı sağlanacaktır. Yine Muradiye ilçemizde genç istihdam programı kapsamında inşaatı devam eden tekstilkent projesi ile 2022 yılında 150 kişinin istihdamı hedeflenmektedir. Van yatırım bakımından Türkiye'nin en cazip ilidir. Bölgesel teşvik uygulamasında 6'ıncı bölgede bulunan Van, yatırımcılara birçok avantaj sunmaktadır. Zaman Van'a yatırım yapma zamanıdır. Yatırım arayışında olan güçlü ve büyük firmalara sesleniyorum. Geliniz geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim. Bizler ve kadirşinas Vanlılar olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır, destek olmaya gönüllüyüz" diye konuştu. - VAN

Milletvekili Arvas: Gelin geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim
Milletvekili Arvas: Gelin geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim
Milletvekili Arvas: Gelin geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas: 'Gelin geleceğin Van'ını birlikte inşa edelim' - Son Dakika


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